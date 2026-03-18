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經典賽》棒球「義」勇軍 帕斯昆汀諾當大使

2026/03/18 05:30

出身委內瑞拉的義大利教頭塞維里，帶隊挺進4強。（路透）出身委內瑞拉的義大利教頭塞維里，帶隊挺進4強。（路透）

〔記者林宥辰／綜合報導〕無緣冠軍戰仍創隊史最佳成績，義大利全隊賽後難過仍帶著驕傲，總教練塞維里也和委內瑞拉總教練羅培茲相擁致意，選手們整理心情後紛紛走到休息區前，彼此擊掌、擁抱。

義裔美籍的隊長帕斯昆汀諾認為，能成為義大利棒球的大使深感榮幸。（美聯社）義裔美籍的隊長帕斯昆汀諾認為，能成為義大利棒球的大使深感榮幸。（美聯社）

義裔委籍的塞維里說：「在義大利，即使是深夜，也有700萬人收看這場比賽。我對此感到非常自豪。」

700萬義人盯比賽

塞維里︰感到自豪

預賽以來，義大利唯一敗績就是4強戰，但在過程中他們承受外界的冷嘲熱諷。有人並不把他們視為真正的義大利球隊，而是一支「義裔美國隊」。不過，美籍的隊長帕斯昆汀諾則認為，包括自己在內，這支球隊不只打球，還身兼推廣重任。

帕斯昆汀諾說：「能成為義大利棒球的大使，對我來說無比榮幸。我感謝球隊，讓我們這些想好好代表這個國家的人加入。」他只去過義大利1次，但遠遠不夠，他計畫日後前往當地推廣棒球，期望有朝一日義大利能有一支全本土的陣容征戰經典賽。

塞維里出身委內瑞拉，退役後在義大利開設棒球學院。他坦言：「在歐洲，我們得先讓孩子們相信，棒球也能是人生道路的一個選擇。」義大利棒球歷經重建、重新學習，「未來也許還是會面對失敗，但我們會調整、繼續前進。」

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