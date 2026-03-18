經典賽》辜仲諒發千萬獎金 挺台灣再搶奧運門票

棒協理事長辜仲諒（中）宴請經典賽台灣隊教練團。（棒協提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕台灣隊本屆經典賽雖以2勝2敗在預賽止步，但在延長賽以6：5擊敗南韓仍為台灣棒球寫下新頁，棒協理事長辜仲諒前晚宴請教練團，也宣布將頒發千萬獎金肯定團隊付出。但台灣隊總教練曾豪駒已請辭，明年攸關奧運門票的12強賽事由誰掌兵符，對台灣棒球發展至關重要。

辜仲諒前天邀集曾豪駒、首席兼捕手教練高志鋼、投手教練林岳平和王建民等教練團成員餐敘，席間針對如何改善環境、提升整體實力等議題交換意見。儘管本屆未能挺進複賽，辜仲諒仍肯定台灣隊展現團結一致、永不放棄的拚戰精神，將發放1千萬獎金慰勞教練團、球員和後勤團隊，並表示，「球員以熱血與拚勁重新凝聚全台的期待與向心力，也為台灣棒球帶來深刻反思與再出發的能量，對於Team Taiwan未來的再度躍起，我們一起拭目以待。」

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曾豪駒請辭 誰掌兵符？

曾豪駒辭退國家隊教頭職務後，球界也在討論是否該比照日、韓，設立專任國家隊總教練，才能專心致力國家隊事務，也能為即將到來的大賽準備。新任國家隊教頭人選勢必受到高度注目，今年秋天登場的第3屆亞洲職棒冠軍爭霸賽由誰來掌舵，也將成為觀察指標。

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