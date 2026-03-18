中職熱身賽》吳念庭回歸 三壘安成雙

經典賽國手吳念庭首次在公辦熱身賽上場，就敲出單場2支三壘安打。（台鋼雄鷹提供）

魔鷹首開砲就致勝

經典賽國手張育成於4局下擊出悍將第1支安打。 （富邦悍將提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕經典賽國手吳念庭首次在公辦熱身賽上場，就提供單場2支三壘安打的進攻火力，台鋼雄鷹先靠他貢獻3分打點追平比數，再靠魔鷹首次在公辦熱身賽開砲超前比數，在斗六以7：4後來居上擊敗味全龍；富邦悍將靠9局下連續擊出4支安打演出逆轉，在澄清湖以4：3氣走樂天桃猿拿下2連勝。

台鋼前5局有4局遭到3上3下，唯一上壘者是擊出安打的劉時豪，6局上他選到保送二度上壘後，陳文杰、吳念庭相繼安打搶下3分，8局上兩人再次連線敲安扳平比數，魔鷹跟上2分彈助台鋼以6：4首次超前，9局上曾昱磬、藍寅倫相繼安打為台鋼加買保險。吳念庭4打數2安打都是三壘安打還有3分打點，陳文杰出賽5場第3次演出單場雙安。

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張育成首安首分

悍將尾局逆轉猿

樂天2局上靠李勛傑、張閔勛、林政華相繼安打以2：0先馳得點，5局上靠林智平高飛犧牲打追加第3分；首次在公辦熱身賽先發的經典賽台灣隊4棒張育成於4局下擊出富邦第1支安打，再趁邦力多安打跑回富邦第1分，王念好於8局下棒打經典賽國手陳冠宇，擊出個人公辦熱身賽第2轟，助富邦追到2：3只差1分，9局下1出局後辛元旭、張育豪、孔念恩連續安打助富邦扳平比數，陳愷佑緊接著擊出再見內野安打。

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