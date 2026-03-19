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東超季後賽》圍殺SK騎士 盧峻翔率猿晉4

2026/03/19 05:30

領航猿球迷飛抵澳門力挺，教頭表達感謝。 （東超提供）領航猿球迷飛抵澳門力挺，教頭表達感謝。 （東超提供）

明和東京電擊爭冠軍門票

領航猿盧峻翔（中）貢獻本土最高12分，助隊痛宰首爾SK騎士。 （東超提供）領航猿盧峻翔（中）貢獻本土最高12分，助隊痛宰首爾SK騎士。 （東超提供）

〔特派記者粘藐云／澳門報導〕桃園領航猿昨在東亞超級聯賽6強季後賽首戰全員皆兵，葛拉漢繳出全場最高19分、盧峻翔貢獻本土最高12分，助隊以89：69痛宰首爾SK騎士，連續兩季挺進4強，明天將和日本東京電擊爭奪冠軍戰門票。

領航猿上季在東超冠軍戰和金盃失之交臂，本季捲土重來，在小組賽以分組第2拿下6強資格。

葛拉漢、伯朗輪流發揮

面對一戰定生死的比賽，領航猿做足準備，上半場有效限制SK騎士強力洋將沃尼，讓他只拿下2分，在葛拉漢、伯朗輪流發揮下，半場取得雙位數領先；易籃後，「夜王」盧峻翔、阿提諾也加入開火行列，帶隊揚長而去。

領航猿4人得分上雙，葛拉漢進帳19分，伯朗16分、9籃板，盧峻翔斬獲12分、3助攻，但美中不足的是發生5次失誤。總教練卡米諾斯說：「很開心看到球員今天表現很穩定，我們做了很多準備，大家也確實執行作戰計畫。」他認為，球隊成功限制了沃尼和亞洲外援托倫蒂諾，也有很多球員從板凳跳出，拿下一場團隊勝利。

挺猿球迷飛抵澳門助陣

昨有不少領航猿球迷飛抵澳門力挺，卡米諾斯不忘向大家致意，「因為也不確定我們會不會有第2場比賽，球迷要安排行程很困難，很感謝他們仍願到場支持。」騎士沃尼、托倫蒂諾都拿下18分。

夜王12分 對手嘆守不住

騎士丹尼爾昨負責看防盧峻翔，他表示，他知道對方是國家隊的球員，自己盡力了，但還是沒有守得很好。對於對手的評論，盧峻翔認為，對方防守實力很好，和隊友李家慷是同等級的大鎖，「能在球場上碰上這樣有積極態度、很正面很有能量的球員，真的很榮幸。」

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