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東超季後賽》「皇者」逼宮 國王連3季晉4喊卡

2026/03/19 05:30

新北國王西納（左）傷退，球隊陣腳大亂。 （東超提供）新北國王西納（左）傷退，球隊陣腳大亂。 （東超提供）

西納傷退後 宇都宮反超

〔特派記者粘藐云／澳門報導〕新北國王昨在東亞超級聯賽6強季後賽因伊朗明星後衛西納傷退，陷入苦戰，被對手投進16顆三分球，最終以64：85敗給宇都宮皇者，無緣連3季晉級4強。

國王上季奪下季軍締造隊史在東超最佳成績，本季在林書豪退休後，僅以分組第2驚險拿下6強門票。國王季後賽前積極補強，找來亞洲外援西納、「護國神Q」戴維斯，增添戰力。

國王昨打出不錯開局，一度領先達雙位數，但西納第2節還剩8分44秒時傷到右膝無法起身，被用擔架推下場。宇都宮趁著國王主將傷退，次節打出36：14攻勢超前，下半場國王也找不到防堵對策。

洪志善︰打亂比賽節奏

國王三分球24投2中種下敗因，杰倫進帳18分，沃許本14分、10籃板，李愷諺拿下本土最多的9分。國王總教練洪志善認為，首節在西納受傷前是球隊防守輪轉最好的一節，他傷退後，球員心態受影響，比賽節奏也亂掉。

這也是國王本季在東超折損的第2位外援，先前來自巴勒斯坦的桑尼在小組賽左膝十字韌帶撕裂，如今又有隊友受傷，令沃許本心情大受影響，「我要先讚賞西納的表現，他為我們帶來很高能量，他加入球隊僅兩週，但跟大家相處得很好，態度很積極，是個很棒的年輕人，看到他受傷，我非常難過。」

沃許本強調，心情低落不是打不好的藉口，但宇都宮確實是很好的球隊，不愧是日本B聯盟冠軍隊。宇都宮傑雷特猛砍27分、12籃板，紐比爾貢獻20分。

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