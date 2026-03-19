UBA》吳志鍇900分達陣 政大67連勝

政大大四射手吳志鍇在家人見證下達成900分里程碑。 （大專體總提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕衛冕軍政治大學昨在114學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級8強，以106：76輕取中信學院，締造跨季67連勝，大四射手吳志鍇在家人見證下達成900分里程碑。

政大8強首戰雖打敗台灣藝大，但單場得分、勝分都創下本季新低，經過調整後昨開賽就上緊發條，首節打出24：4狂潮，總教練陳子威表示，首戰表現不如預期，也提醒球員8強每隊實力都很接近，「每一場都要戰戰兢兢，今天有提升執行力，大家各司其職，找回該有的節奏。」

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4屆89場達成里程碑

吳志鍇賽前累積894分，昨9投5中包括4記三分球，拿下20分，以4屆89場達成UBA生涯900分里程碑，繼前役宋昕澔締造千分里程碑後，政大連兩天有球員迎來紀錄夜，陳子威笑說，現在的球員真的很幸福，無論是UBA或球隊都會幫他們留下各項紀錄，希望子弟兵能持續突破自己。

台商父跨海回台見證

吳志鍇的家人昨也在場見證別具意義的時刻，他透露，由於父親長年在中國經商，幾乎都只能隔海加油，昨是本季第一次進場，「很感謝他在我大四這一年特別請假回來看比賽，他來也給我更多的動力，在籃球這條路上，他一直都很支持我。」

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