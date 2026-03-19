UBA》大一雙槍開火 虎科複賽開胡

虎尾科大查傑攻得20分、10籃板。（大專體總提供）

楊程恩、查傑各拿20分

虎尾科大楊程恩拿下20分，並傳出13次助攻。 （大專體總提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕擺脫前一場慘敗陰霾，虎尾科大昨在114學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級8強重整旗鼓，靠菜鳥楊程恩、查傑各拿20分，以97：67打敗台灣藝大，複賽成功開胡。

虎科以預賽第6名晉級8強，首戰卻遭國立體大震撼教育，昨找回應有火力，先發5人得分都超過雙位數，上半場打完就建立49：35優勢，最後以30分差告捷。

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來自松山高中的大一雙槍昨有亮眼發揮，楊程恩貢獻20分、13助攻，查傑20分、10籃板，台美混血的查傑預賽場均挹注16.4分，他指出，前天慘敗是很好的一課，「大家賽後開會有把話講開來，希望更以團隊為重，我覺得每場比賽一定都會學到東西，那場對我們來說就是很好的經驗，知道我們到底差在哪裡。」

柯舜凱生涯100次助攻

虎科大三後衛柯舜凱替補上陣拿下2分、傳出3助攻，達標UBA生涯100次助攻，也是隊史達成100抄截、100助攻第一人，但他日前在練球時遭郭俊言手肘擊中右眼，目前視線仍會模糊，在場上只能盡量透過防守、助攻貢獻，「對隊友比較抱歉，現在還是抓不太到投籃的距離感。」

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