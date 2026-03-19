亞洲盃》台女足今拚北韓 搶世界盃門票

台灣女足今天附加賽若能擊敗北韓，仍可取得明年巴西世界盃門票。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台灣隊雖然無緣重返女足亞洲盃4強，今天下午5點附加賽若能擊敗北韓，仍可取得明年巴西世界盃門票，全隊有信心延續防守氣勢，在澳洲黃金海岸羅賓納體育場扳倒強敵，贏得關鍵勝利。

亞足聯官網賽前分析，盛讚台灣隊拚出防守韌性與團隊紀律，首戰上半場0：0緊咬勁敵日本，8強表現更加出色，堅壁清野的後防鐵桶陣，奮力擋住中國衛冕軍強攻，也締造國際賽交手正規戰首見未失球逼和的隊史紀錄，「儘管最終延長賽連丟2球輸球，但她們展現的頑強鬥志令人印象深刻，這也將是突圍的最大本錢。」

請繼續往下閱讀...

矛盾之爭 我放手一搏

這場附加賽被視為「矛盾之爭」，台灣泰籍總教練查克摩爾肩負重任，期待再次打造出大師級的防守戰術，他認為球員已調整準備好在高水準賽場放手一搏，先擋住北韓猛烈攻勢，再伺機突破反擊，「我們已從前役汲取教訓，將全神貫注投入這場艱難硬仗。」

北韓在8強戰把澳洲逼入絕境，最終1：2惜敗，總帥李成浩深信全隊將強力反彈，把失望轉化為強烈求勝欲，自2011年後重返世界盃舞台，「這是我們唯一目標，儘管錯失晉級4強機會，將竭盡全力再度爭取。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法