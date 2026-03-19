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馬刺25記三分彈 轟破隊史

2026/03/19 05:30

馬刺溫班亞瑪（右）出賽22分鐘，拿下18分、8籃板。（法新社）馬刺溫班亞瑪（右）出賽22分鐘，拿下18分、8籃板。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「法國怪物」溫班亞瑪昨率馬刺在沙加緬度下起三分雨，轟進破隊史紀錄的25記三分彈，終場以132：104輕取國王，3連勝到手穩居西部第2，也讓魏斯布魯克的紀錄夜留下遺憾。

輕取國王 穩居西部第2

馬刺遍地開花，除了外線火力旺盛，團隊還送出41次助攻，上半場領先西部墊底的國王31分，讓主力陸續提前下場休息，目前戰線51勝18負，僅次於雷霆。溫班亞瑪僅出賽22分鐘，包括2記三分彈在內，拿下18分、8籃板，賽後被問到年度MVP的熱門話題，他回應，難免會留意各隊競爭者，但更應該放眼季後賽，不想因此分心，「我和團隊彼此信任，戰績是絕佳動力，讓大家更樂於做出貢獻。」

國王總帥克里斯蒂直言，一柱擎天的溫班亞瑪確實獨特，如此高大又身手靈活，「所有人都在討論他的技術水準，但我認為真正讓他特別的是好勝心。由於想變得更強，促使他推動身邊每個人去做正確的事，這才是最有價值之處。」

魏少10343助攻 史上第5

37歲的魏斯布魯克貢獻5分、10助攻，生涯總助攻數來到10343次，超越退役名將傑克森與奈許，獨居聯盟史上第5，可惜主場慘敗也終止2連勝。

雷霆54勝 率先晉季後賽

衛冕軍雷霆113：108擊敗魔術，第54勝到手，成為本季首支晉季後賽勁旅，吉爾吉斯亞歷山大強攻40分，連20分場次推進至129場，也續寫聯盟紀錄。

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