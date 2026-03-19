自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

委內瑞拉需要這場勝利 賞美2連亞

2026/03/19 05:30

委內瑞拉總教練羅培茲（右）率隊創造經典賽奇蹟。（法新社）委內瑞拉總教練羅培茲（右）率隊創造經典賽奇蹟。（法新社）

9局上致勝安

委內瑞拉擊敗地主美國勇奪經典賽冠軍，這也是隊史在3大國際賽經典賽、12強賽和奧運第一冠。（美聯社）委內瑞拉擊敗地主美國勇奪經典賽冠軍，這也是隊史在3大國際賽經典賽、12強賽和奧運第一冠。（美聯社）

完美復仇奪首冠

2026年經典賽最佳陣容2026年經典賽最佳陣容

〔記者龔乃玠／綜合報導〕委內瑞拉昨靠四棒蘇亞雷斯9局上的致勝長打，以3：2險勝美國隊，報了2023年8強賽落敗的一箭之仇，勇奪隊史首座世界棒球經典賽冠軍，進帳675萬美元（約台幣2.19億）獎金，不支薪執教的教頭羅培茲落下男兒淚：「我一直心心念念著這一刻。」

2026年經典賽排名與獎金2026年經典賽排名與獎金

羅培茲在2023年執教委內瑞拉，8強賽卻以7：9輸美國，昨冠軍戰在先發投手E.羅德里奎茲的完美封鎖下，加上賈西亞3局上的高飛犧牲打、阿布瑞尤5局上的陽春砲，幾乎領先大半場，未料8局下遭哈波追平2分砲嚇出冷汗，所幸9局上蘇亞雷斯迅速回擊致勝長打，沒讓3年前的噩夢再上演。

教頭激動落淚

肯定教練團如外科團隊

羅培茲奪冠後落淚，全體教練和球員也激動落淚高唱國歌。他坦言，上屆經典賽經歷許多痛苦和遺憾，一直想著冠軍的瞬間，「我的教練團，做事的細心程度如同外科手術，我一直夢想著能與這群夥伴一同在這。」

國內政經局勢動盪

這一冠激勵民心

委內瑞拉長期受通膨所苦，1月美國介入政局，推翻馬杜羅政權，局勢至今仍不明朗，羅培茲坦言，看新聞就會明白，委內瑞拉發生很多事，「我無意隱瞞，我很高興能以這樣的結果收尾，國家需要這場勝利。」

雖然委內瑞拉也組成大聯盟軍團，賽前奪冠看好度卻不及美國、多明尼加和日本，勇奪MVP的賈西亞直言，他們一直被外界低估，但全隊用年輕選手和資深老將的完美融合來證明自己，「我期待新的世界排名第1是委內瑞拉，第2日本。」

美國隊全場僅敲3安，連2屆冠軍賽以2：3屈居亞軍。昨單場3K的美國隊長賈吉坦言很失望，總教練迪羅薩則渴望下屆再執教，「我真的很想拿冠軍，看看休息室裡的球員們有多麼不甘心，你就能明白原因了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中