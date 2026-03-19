委內瑞拉需要這場勝利 賞美2連亞

委內瑞拉總教練羅培茲（右）率隊創造經典賽奇蹟。（法新社）

9局上致勝安

委內瑞拉擊敗地主美國勇奪經典賽冠軍，這也是隊史在3大國際賽經典賽、12強賽和奧運第一冠。（美聯社）

完美復仇奪首冠

2026年經典賽最佳陣容

〔記者龔乃玠／綜合報導〕委內瑞拉昨靠四棒蘇亞雷斯9局上的致勝長打，以3：2險勝美國隊，報了2023年8強賽落敗的一箭之仇，勇奪隊史首座世界棒球經典賽冠軍，進帳675萬美元（約台幣2.19億）獎金，不支薪執教的教頭羅培茲落下男兒淚：「我一直心心念念著這一刻。」

2026年經典賽排名與獎金

羅培茲在2023年執教委內瑞拉，8強賽卻以7：9輸美國，昨冠軍戰在先發投手E.羅德里奎茲的完美封鎖下，加上賈西亞3局上的高飛犧牲打、阿布瑞尤5局上的陽春砲，幾乎領先大半場，未料8局下遭哈波追平2分砲嚇出冷汗，所幸9局上蘇亞雷斯迅速回擊致勝長打，沒讓3年前的噩夢再上演。

請繼續往下閱讀...

教頭激動落淚

肯定教練團如外科團隊

羅培茲奪冠後落淚，全體教練和球員也激動落淚高唱國歌。他坦言，上屆經典賽經歷許多痛苦和遺憾，一直想著冠軍的瞬間，「我的教練團，做事的細心程度如同外科手術，我一直夢想著能與這群夥伴一同在這。」

國內政經局勢動盪

這一冠激勵民心

委內瑞拉長期受通膨所苦，1月美國介入政局，推翻馬杜羅政權，局勢至今仍不明朗，羅培茲坦言，看新聞就會明白，委內瑞拉發生很多事，「我無意隱瞞，我很高興能以這樣的結果收尾，國家需要這場勝利。」

雖然委內瑞拉也組成大聯盟軍團，賽前奪冠看好度卻不及美國、多明尼加和日本，勇奪MVP的賈西亞直言，他們一直被外界低估，但全隊用年輕選手和資深老將的完美融合來證明自己，「我期待新的世界排名第1是委內瑞拉，第2日本。」

美國隊全場僅敲3安，連2屆冠軍賽以2：3屈居亞軍。昨單場3K的美國隊長賈吉坦言很失望，總教練迪羅薩則渴望下屆再執教，「我真的很想拿冠軍，看看休息室裡的球員們有多麼不甘心，你就能明白原因了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法