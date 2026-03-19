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經典賽》4屆元老培瑞茲 獲投手群完全信任

2026/03/19 05:30

委內瑞拉隊長培瑞茲4度征戰經典賽。 （法新社）委內瑞拉隊長培瑞茲4度征戰經典賽。 （法新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕2013年，皇家隊捕手培瑞茲首次被委內瑞拉隊選進經典賽，當時還是陣中小老弟，歷經4屆經典賽，13年後的培瑞茲成了球隊精神支柱，扛下隊長重任，並在可能是國家隊最後一舞的最終時刻，於本壘板後方見證最完美結局。

35歲隊長 應是國手終曲

奪冠賽後，5月就要滿36歲的培瑞茲受訪時帶點玩笑說：「我感覺我好像可以退休了。」其實，教頭羅培茲的先發安排就貼心考慮到這一點。在培瑞茲打擊近況未達最佳的狀況下，羅培茲並未安排主戰捕手康崔拉斯先發，而由培瑞茲蹲捕。羅培茲說：「上一屆是卡布雷拉（Miguel Cabrera）的最後一屆，而這一次，大概就是培瑞茲的時刻。我想他能對自己說，已經為國家做到一切，可以安心退休了。」

培瑞茲的老將價值在守備端，他和E.羅德里奎茲搭配交出好投，其他投手群同樣信任他。培瑞茲透露：「美國隊當然擁有本屆最強打線之一，但我告訴E-Rod，把球投到該去的位置，我們就沒問題。他完全信任我，一次都沒有搖頭拒絕我的配球。」

5戰合計未被敲安、未失分的守護神帕倫西亞盛讚這位「隊魂」，說：「他是我們的隊長。我愛他，我們非常尊敬他。」

台灣球迷不健忘，2016年轉戰皇家隊的王建民東山再起，生涯最後這一年6勝0敗，就曾和生涯顛峰期的培瑞茲投捕搭檔，他也算是建仔迷口中的「台灣之友」之一。

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