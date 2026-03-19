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經典賽》相信自己天賦 賈西亞勇奪MVP

2026/03/19 05:30

賈西亞獲選經典賽MVP。 （美聯社）賈西亞獲選經典賽MVP。 （美聯社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕比賽結束一剎那，委內瑞拉全隊欣喜若狂，有人如釋重負、有人與隊友相擁而泣。頒獎台上，當MVP揭曉是賈西亞那一刻，這位前年還在皇家隊苦苦掙扎的年輕人，在隊友鼓譟簇擁下豪言：「別管世界排名了，委內瑞拉是世界第一！」

26歲的賈西亞是皇家主戰三壘手，也能支援內野與外野，本屆經典賽賽打擊率高達3成85，敲出1支全壘打、貢獻7分打點，且美技守備不斷的他，去年在皇家也打下生涯年，單季打擊率2成86、三壘金手套，但前年單季打擊率僅2成31，讓他一度失去信心。

賈西亞坦言：「前年對我來說很艱難，我整年都在掙扎，表現大概是聯盟最差的。直到去年，我得到一些年度MVP選票，才多了點信心，那對我意義重大，也激勵我更加努力。」

賈西亞表示，直到去年他才真正相信自己的天賦。如今站上世界之巔，他說：「我知道自己可以做得更多，這也是我能站上經典賽舞台的原因。我從沒想過能成為經典賽MVP，但上帝的安排是完美的，現在輪到我了。」

冠軍賽前，委內瑞拉是碩果僅存的中美洲隊伍，多明尼加、波多黎各都有他們的支持者，儼然成了「中美洲希望」。賈西亞說：「我知道很多球迷期望我們代表整個拉丁美洲，但身為委內瑞拉球員，是為了我們的國家而戰。感謝上帝，最終贏球的是我們。」

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