自由日日Shoot》史上資源最強台灣隊 打線「經」不起考驗

第6屆經典賽台灣隊被譽為是近年最強國家隊，可惜連3屆止步預賽，最後以13名作收。（資料照）

團隊打擊率0.186 6屆以來最差

〔記者羅志朋／綜合報導〕第6屆世界棒球經典賽落幕，台灣隊在20支參賽球隊名列第13，前年12強冠軍在全球最頂級的國際賽，卻連3屆預賽遭淘汰且被拒於12強門外，與世界列強距離非常遙遠。

本屆台灣隊除了對日本之戰，投手群已盡力壓低失分，但打線嚴重熄火，團隊打擊率1成86，遠不如上屆的3成17，12強冠軍被吹捧上天的情蒐小組，在WBC卻靜悄悄。

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台灣隊1月15日就在國訓中心開訓，比上屆提早兩週，運動部補助近7000萬用於組訓、情蒐、保險，締造單一棒球國際賽國家隊最高補助紀錄，以12強冠軍選手為班底，被譽為近年最強國家隊。

對澳束手無策 無緣晉級致命傷

結果台灣隊首戰澳洲慘遭完封，寫下3度在東京巨蛋預賽首戰被完封紀錄，次役被日本13：0提前在7局「扣倒」，張育成敲出唯一安打，前兩戰團隊只擠出4安。

台灣隊第3戰大勝捷克開胡，最終戰對南韓張育成、鄭宗哲、費爾柴德先後開轟，鏖戰10局才以1分之差險勝。

台灣隊是經典賽集訓時間最長的球隊，後勤團隊提供完整情蒐資訊，運科、智慧發球機輔助訓練，資源充沛，但對澳、日、韓3戰只拿下5分，團隊打擊率0.126、得點圈打擊率0.083，幾乎都靠全壘打取分，特別是對澳洲，投手群挨2轟失3分已盡力止血，面對澳洲3左投輪番上陣，打線竟束手無策，成為無法打進8強的關鍵。

3打者臨場應變能力強 都有大聯盟資歷

有中職教練指出，經典賽開放大聯盟選手參賽，情蒐、長期集訓都不是重點，比的是選手個人能力，包括臨場應變能力，現代棒球講求速度、力量和身體素質，常見全壘打決勝負，小球戰術逐漸式微，「這次只有張育成、鄭宗哲、費仔打得較好，他們長期在美國應付不同類型投手，也上過大聯盟，必須不斷調整才能生存。」

該教練認為，台灣隊在12強賽以中職球員為主體，有辦法打出好成績，要在經典賽取得佳績勢必得靠旅外與混血球員助陣，他們的速度、力量和應變能力確實更出色。

在中職包辦打擊獎的林安可、吉力吉撈．鞏冠，這次都表現失常，打線嚴重「斷棒」，即使晉級複賽，面對大聯盟等級投手，恐更難發揮，中職必須集思找出對策。

經典賽台灣隊歷屆表現

本屆台灣隊逐場打擊表現

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