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經典賽名列13總體檢／仰望世界的大谷 賽前未戰先怯

2026/03/20 05:30

經典賽日本隊首戰台灣，大谷翔平賽前練打吸引全場目光。（資料照）經典賽日本隊首戰台灣，大谷翔平賽前練打吸引全場目光。（資料照）

台日等級落差雖大

單局失10分太異常

〔記者羅志朋／綜合報導〕這屆經典賽台日戰看到大谷翔平賽前打擊練習，台灣隊一票選手站在場邊用「仰望」的眼神，目送大谷頻將球轟上外野看台，當下就有台灣媒體現場觀察覺得不妙；果然，比賽開打台灣隊兵敗如山倒，只靠張育成擠出1安，最終以0：13遭日本7局「扣倒」慘敗。台日戰賽後鄭宗哲語重心長地說，「全台灣都必須認清這個事實，那就是台、日兩隊完全不在同一個等級。」

台日戰上演「東京慘案」，台鋼雄鷹總教練洪一中日前受訪時表示，「那不是正常的事，日本實力一定比我們好，大谷翔平很強，但我不認為差距有到那麼大，台灣球員不必妄自菲薄。」台灣隊在2局上遭日本海灌10分，寫下經典賽史單局最多失分紀錄，洪總說，「1局被得10分，我覺得再打10場也不會出現這種事。」

韓、澳激鬥日本

才稱得上雖敗猶榮

反觀南韓、澳洲強碰日本，賽前不見兩隊球員在場邊站成一排看大谷練打，無論日韓戰或日澳戰都打得非常激烈，最終韓、澳分別只以2分、1分之差飲恨敗北。

韓、澳球員當然清楚實力與日本有落差，但兩隊心態全面武裝，全場緊咬不放，打出高張力比賽，南韓甚至隔天中午還要對台灣，面臨「晚接午」賽程依舊選擇與日本拚搏，鬥志高昂。

預賽最終戰面對南韓背水一戰，台灣有不能輸的壓力，加上「我們可以打敗南韓」的堅毅決心，與「我們對日本勝算不高」、未戰先怯的心態大不同，台灣隊打出史詩級戰役，WBC歷史首度扳倒南韓，態度決定命運。

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