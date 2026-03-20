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經典賽名列13總體檢／太倚賴旅外投手 9人負擔73%局數

2026/03/20 05:30

古林睿煬（資料照）古林睿煬（資料照）

兩大賽搶進奧運

本屆經典賽台灣隊中職、旅外投手表現本屆經典賽台灣隊中職、旅外投手表現

徵召會是老問題

〔記者羅志朋／綜合報導〕台灣隊帶16名投手出征經典賽，其中旅外9人為隊史最多，整體表現優於中職投手，展望2028年洛杉磯奧運，包括明年12強賽和後年6搶1奧運最終資格賽，日本、南韓、澳洲與歐洲列強勢必精銳盡出，台灣不可能一直靠旅外投手打天下，徵召一定會遇到困難，當務之急仍是提升中職投手競爭力。

經典賽舉辦6屆以來，台灣團隊防禦率高達6.86，導致隊史只在2013年打進8強，與世界列強差距很大，本屆扣除台日戰，對澳洲、捷克、南韓這3戰團隊防禦率僅2.52，無奈台澳戰打線遭封鎖，最終無緣前進邁阿密。上屆經典賽台灣隊團隊防禦率7.20，投手群直球均速約144公里，本屆防禦率降至5.63、均速飆升至150.5公里，進步顯著。

本屆9名旅外投手包括旅日的徐若熙、古林睿煬、孫易磊、張峻瑋，旅美的林昱珉、林維恩、莊陳仲敖、沙子宸、陳柏毓，9人全數出賽共投23.1局失9分、防禦率3.47，吃下全隊73%局數，徐若熙對澳洲先發4局無失分、古林對南韓先發4局失1分、張峻瑋對日本後援2.2局無失分，表現亮眼。

7名中職投手僅老將陳冠宇未亮相，鄭浩均、胡智爲、林詩翔、張奕、林凱威、曾峻岳共投8.2局失11分、防禦率11.43，其中鄭浩均對日本先發1.2局失8分，接手的胡智爲只解決1人次失2分。

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