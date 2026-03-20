經典賽縮時成效驚人 「建議中職同秒跟進」

本屆經典賽最速比賽場次

〔記者徐正揚／台北報導〕台灣隊本屆經典賽4場預賽都在3小時內結束，台灣隊投手教練、統一獅總教練林岳平認為，本屆經典賽在縮短比賽時間獲得可觀成效，建議中職跟進，導入大聯盟現行的投球計時制度，藉此接軌未來的國際賽。

台灣隊集訓時已提前適應經典賽投手計時器，首戰對澳洲比賽時間僅2小時15分。（資料照）

台灣隊本屆逐場比賽時間為對澳洲2小時15分、對日本2小時36分、對捷克2小時20分、對南韓2小時58分，都在3小時內，相較於上屆對巴拿馬4小時02分、對義大利3小時58分、對荷蘭3小時34分、對古巴3小時21分，場均從3小時44分驟降至2小時32分，成果相當驚人。

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餅總：藉此增強國際賽抵抗力

林岳平指出，本屆經典賽首次導入投球計時器，從第一場對澳洲就明顯感受節奏很快，過程中不論攻守交換、喊暫停、換投手、換代打都嚴格控制時間，每場比賽很快就結束，由於未來國際賽很可能沿用，建議中職可比照實施，「雖然為了快速打完比賽，也許棒球的味道會因此消失，但要控制在2個半小時並不困難，這讓選手在比賽中要非常專注，不能有一刻的鬆懈。」

本屆經典賽投球計時器比照大聯盟規定，投手在壘上無人15秒、壘上有人18秒內必須啟動投球動作，每一打席牽制或退板僅限2次，比中職現行壘上無人20秒、壘上有人25秒與每一打席退板或牽制最多3次更嚴格。

中職去年在公辦熱身賽試行壘上無人18秒、壘上有人23秒，開季後決定維持原有規定，上季平均比賽時間2小時56分排史上第3快，也是繼1999年後首次降至3小時內。

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