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大谷聲援改革 日本隊輸在「計」不如人

2026/03/20 05:30

大谷翔平（右）認為日職必須導入投球計時器，才能接軌國際賽。 （資料照）大谷翔平（右）認為日職必須導入投球計時器，才能接軌國際賽。 （資料照）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕世界棒球經典賽日本隊衛冕失利，隊史首度止步8強，引爆日本球界改革聲浪，特別是投球計時器，連大谷翔平昨天都罕見開口，若想在國際賽贏球，日本職棒必須導入，「除非只想打自己的棒球，那就沒有改變的必要。」

相較台美韓職棒都有投球計時器，今年日本職棒尚未有動作，日本隊為了經典賽，去年特別集訓適應新規則跟PitchCom（電子投捕暗號發送器），但開賽後仍敗在節奏，8強賽對委內瑞拉，伊藤大海面對首名打者第2球就違規遭罰1顆壞球，隨後被連續安打和逆轉3分砲，吞下敗仗，不少人將矛頭導向日職沒有計時器。

矛頭指向日職

未導入投球計時器

大谷在前線觀察到日職投手應對投球計時器的反應，提出想在世界舞台贏球就必須引進，並以觀眾角度指出，有計時器球迷看球會更輕鬆。數據顯示，日職去年每場比賽時間是3小時5分，比中職還要慢11分鐘，前次日職節奏比中職慢要追溯至2010年。

日本隊鐵捕若月健矢也直言，自己使用PitchCom的節奏跟大聯盟選手差很多，如果只能在這個大會使用確實有點困難，「我覺得導入日職是利大於弊，既然國際賽有這些規則，我們就必須去適應。」

從打者角度來看，日本隊牧原大成也認為，因為必須盯著投手看，不得不減少打擊準備動作，節奏很不一樣，在習慣之前會有點困難，希望日本有一天也能導入計時器。

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