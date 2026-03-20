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不用等4年? 經典賽考慮季中開打

2026/03/20 05:30

本屆經典賽進場觀眾締造史上最高的161萬9839人。（資料照）本屆經典賽進場觀眾締造史上最高的161萬9839人。（資料照）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕世界棒球經典賽前天落幕，下屆浮現3年後就登場的可能性，甚至有機會第一次在大聯盟季中舉辦，假如成真，各代表隊可望招募更多球星參賽，增加賽事可看性。

經典賽從2006年舉辦以來，比賽時間都在大聯盟球季開打前，不少選手都還在春訓，球團也為投手設下比大會更嚴格的規範，像美國隊終結者米勒在冠軍戰被設下無法投平手局面的限制，最終被委內瑞拉攻下致勝分。美國教頭迪羅薩直言，「如果WBC辦在球季中，我認為不會有球員拒絕參加。」

對此，大聯盟主席曼佛瑞透露，「確實有在討論季中舉辦錦標賽的可能性，WBC會是個絕佳的契機。」由於2028年有洛杉磯奧運，若大聯盟選手參戰，曼佛瑞認為從2028年7月到2029年春天的間隔太短，必須納入考量，「問題在要選2029年還是2030年舉辦，我收到許多人的來信，寫著『別讓我們再等4年』。」

經典賽累積20年的歷史，進場觀眾數扶搖直上。回顧2006年首屆觀眾數只有74萬451人，今年締造史上最高的161萬9839人，跟上屆130萬6414人相比，增幅約24%左右，如此成長率說明WBC的商業價值，下屆若能改在季中舉辦，將有更多球星吸引球迷進場。

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