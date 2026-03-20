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女足亞洲盃》我戰北韓「失足」 進世界盃還未絕望

2026/03/20 05:30

北韓洪成玉（左）上半場32分鐘頭錘破門，全場上演帽子戲法。 （歐新社）北韓洪成玉（左）上半場32分鐘頭錘破門，全場上演帽子戲法。 （歐新社）

11月洲際附加賽10搶3

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣隊昨在女足亞洲盃附加賽下半場防線潰堤，最終以0：4不敵北韓，落入11月登場的「10搶3」洲際附加賽，也是前進2027年巴西世界盃的最後機會。

台灣隊這次亞洲盃在小組賽面對日本僅丟2球，8強賽遇中國更在正規賽90分鐘力保不失，直到延長賽才被進2球，防守實力受亞足聯官網好評。

世界排名第10的北韓一直是亞洲頂尖勁旅，1997年起連7屆晉級亞洲盃4強，並在2001、03、08年三度封后，近3屆亞洲盃都因政治因素等問題沒參賽。

洪成玉上演帽子戲法

台灣隊昨在上半場32分鐘就被洪成玉頭錘破門，下半場她又在49、68分鐘進球，完成「帽子戲法」，北韓主力大將金景英52分鐘也進球，北韓全場射門多達42次，讓36歲的台灣門將程思瑜疲於撲救。已經竭盡全力的程思瑜表示，「我們在這場比賽獲得很多的經驗，比賽勝負就是如此，但每場我們都展現自己的能力。」

全場4次射門 台灣罩門

台灣隊昨僅射門4次，面對日本、中國也只能被動採取防守陣型，進攻能力能否提升，將是台灣征戰洲際附加賽的關鍵。

台灣隊總教練查克摩爾表示：「我們會變得更強，我們會在洲際附加賽贏下世界盃門票。」

洲際附加賽目前確定亞洲由台灣、烏茲別克參賽，非洲、南美洲、中北美洲、大洋洲和歐洲尚未確定隊伍。台灣在上屆洲際附加賽首戰和巴拉圭鏖戰至PK大戰落敗，前進世界盃夢碎。

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