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UBA》王威翔300助攻 台藝大開胡慶功

2026/03/20 05:30

台藝大王威翔昨締造UBA生涯300次助攻里程碑，成為繼陳懷安後隊史第2人。 （記者陳志曲攝）台藝大王威翔昨締造UBA生涯300次助攻里程碑，成為繼陳懷安後隊史第2人。 （記者陳志曲攝）

三劍客發威 擊敗輔大

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣藝大昨靠「三劍客」徐堂琪、王威翔、飛尼克斯聯手發威，在UBA大專籃球聯賽公開男一級8強以74：66擊敗輔仁大學，收下複賽首勝，主控王威翔達成UBA生涯300次助攻里程碑。

台藝大8強前兩戰都吞敗，昨將士用命，上半場打完雖僅領先1分，3位大三好手在第3節率隊打出24：17攻勢奠定勝基，徐堂琪貢獻17分、11籃板，飛尼克斯進帳14分、11籃板，王威翔則拿下全隊最高18分，另有5次助攻。

王威翔賽前累積298次助攻，昨締造UBA生涯300助攻里程碑，成為繼陳懷安後隊史第2人，他表示，助攻是來到台藝大學到最多的地方，「教練希望我在得分之餘也能讓隊友打得更活，這個里程碑也要謝謝隊友有把球投進。」

葛總點醒 太求好心切

控衛出身的總教練葛記豪對王威翔有很深的期許，表示會在這4年努力傳授所學給愛徒，「他今天在場上把破壞與控場拿捏得非常好，希望他能持續進步。」

葛記豪指出，王威翔有時太求好心切，常把自己逼到喘不過氣，也會適時提醒他不要給自己太大的壓力，「還是希望他開心打球，打籃球明明是開心的事。」

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