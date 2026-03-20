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東契奇、詹皇連拳 湖人豪奪7連勝

2026/03/20 05:30

湖人東契奇（右）昨攻下40分、10助攻、9籃板準大三元數據。（法新社）湖人東契奇（右）昨攻下40分、10助攻、9籃板準大三元數據。（法新社）

打敗火箭 坐穩西部第三

〔記者吳孟儒／綜合報導〕東契奇昨攻下40分、10助攻、9籃板的準大三元數據，加上詹姆斯以14投13中的高投籃命中率轟進30分，湖人以124：116擊敗杜蘭特帶領的火箭，收下7連勝，以44勝25負的戰績穩固西部第三。

湖人在最後1分30秒僅握有4分領先，東契奇關鍵時刻挺身而出，助攻詹姆斯完成空中接力灌籃，並在剩下58.4秒命中三分球，擴大比分為勝負定調。東契奇在7連勝期間繳出場均38.1分、9.1籃板、8助攻的火燙表現，堪稱湖人戰無不勝的頭號功臣，此外，昨他投進7顆三分球，生涯第3度單場繳出至少5顆三分球、40分和10助攻的比賽，超越布萊恩的2次，躍升湖人隊史第1人。

2大看板球星 合攻70分

相比個人表現，東契奇認為外界應聚焦在41歲的詹姆斯勇猛演出，他說：「每天看到他在場上，就像是在見證偉大，他絕對是本場最佳，攻防表現都讓人驚嘆，全隊都該感謝他。」

詹姆斯前次單場14投13中已是2013年，他笑說：「能在職業生涯的這個階段還有這樣的表現，真的很不賴，尤其能在一場膠著的比賽助隊奪勝，那感覺更棒了。」

火箭主力長人森根回歸拿27分，杜蘭特得18分，團隊共6人得分達雙位數，但決勝階段失誤過多，葬送追分機會，近4場吞3敗。

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