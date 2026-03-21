獅亞太新主場飆人氣 雙數據攻頂

亞太成棒主球場昨在公辦熱身賽揭幕，大批球迷在場外等候進場。 （記者李惠洲攝）

開幕戰預售2.1萬張

亞太成棒主球場大事紀

改寫室外票房紀錄

獅隊張宥謙先發5.1局無責失分。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕亞太國際棒球訓練中心成棒主球場正式啟用，除了由昨晚登場的首場公辦熱身賽「暖場」，吸引近5千人進場，統一獅球團也宣告29日亞太開幕戰預售票突破2萬1千張，改寫中職室外球場票房新猷。19歲獅隊先發投手張宥謙繳出5.1局無責失分，但20歲打者何品室融9局上棒打高塩將樹，助樂天桃猿5：4逆轉勝。

猿隊何品室融9局上敲出勝利打點。（記者李惠洲攝）

昨首場公辦熱身賽

獅隊新主場亞太成棒主球場昨吸引4989人觀戰，是本季公辦熱身賽至今最多。 （記者李惠洲攝）

4989人本季至今最多

亞太國際棒球訓練中心斥資33.65億元打造，園區占地約30.27公頃，共計7座球場，昨下午舉行成棒主球場開幕記者會，台南市長黃偉哲宣布：「從少棒、青少棒場地的啟用，到今天成棒主球場的開賽，象微台南棒球產業鍊的最後一塊拼圖正式到位。」昨晚開賽前就有大批球迷在場外排隊，湧進4989人觀戰，是本季公辦熱身賽至今最多。

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中職聯盟在1月15日、17日已分別安排兩場夜間測試賽，昨比賽結束後獅隊守備教練周廣勝還帶領內野手加練，總教練林岳平則表示，「場地包括距離、彈跳，甚至視野上，我們都還在適應中，這幾場會加緊練習」，但他強調9局上內野出現一些隱形失誤，跟場地無關，純粹技術性跑位錯誤。

昨不但場邊球迷熱情，場上也打得精彩，8局結束樂天以2：3落後主場獅隊，但9局上演單局5安得3分逆轉，包括何品的2分打點二壘安打，獅隊9局下也不放棄，再添1分。

亞太成棒主球場可容納2.5萬人，是台灣容量最大的室外球場，中職室外球場單場最高票房是2萬223人，2019年9月29日由彭政閔引退賽在台中洲際棒球場締造，如今亞太首戰內野1萬5千張已全部售完，外野也只剩3千多張。

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