自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

誰投亞太第1球? 餅總心裡有底

2026/03/21 05:30

獅隊洋投布雷克（左一）、喬登（左二）與獅帝芬（右一）是開幕戰先發人選。（記者李惠洲攝）獅隊洋投布雷克（左一）、喬登（左二）與獅帝芬（右一）是開幕戰先發人選。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕誰來投出「亞太開幕戰」的第1球？統一獅總教練林岳平昨給出明確方向，將由獅蒂芬、布雷克和喬登3洋投中擇一出任先發，而另外可讓獅迷期待的是，江少慶最快在4月就有機會在亞太成棒主球場先發。

3/29開幕戰先發

3洋投擇一

獅隊今年以向台南市政府租用方式，將主場從台南球場移師亞太成棒主球場，昨是中職公辦熱身賽首次在這座球場進行，獅隊由19歲投手張宥謙先發。儘管張宥謙、郭俊麟和胡智爲都是開季進入先發輪值的有力本土人選，但被問及29日的亞太主場開幕戰由誰來投時，「餅總」林岳平則定調是洋投，「目前看起來是由洋投來投亞太首戰」。

布雷克和喬登都是經典賽加拿大隊國手，兩人在預賽對波多黎各聯手繳出好投，喬登先發3局失1分，布雷克則接手最後3局演出9上9下。布雷克在返台後已於18日對味全龍先發4局失1分，餅總認為他要在開季完成5局任務，並不是問題，至於他和獅蒂芬、喬登的開季出賽順序，則要在公辦熱身賽最後一循環打完後敲定。

江少慶最快4月

主場先發

至於去年季後以補償選手加盟的江少慶，目前調整進度順利，餅總表示他目前牛棚練投量已到50顆、最快球速153公里，可望在4月第1週於二軍初出賽。依獅隊賽程，4月10至12日三連戰，以及4月21日起的單週五戰，都在亞太主球場，餅總表示目前雖然尚未規畫是否讓江少慶在主場出賽，「也許會朝著這個方向去安排，在最安穩的環境讓他出賽。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中