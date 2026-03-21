誰投亞太第1球? 餅總心裡有底

獅隊洋投布雷克（左一）、喬登（左二）與獅帝芬（右一）是開幕戰先發人選。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕誰來投出「亞太開幕戰」的第1球？統一獅總教練林岳平昨給出明確方向，將由獅蒂芬、布雷克和喬登3洋投中擇一出任先發，而另外可讓獅迷期待的是，江少慶最快在4月就有機會在亞太成棒主球場先發。

3/29開幕戰先發

3洋投擇一

獅隊今年以向台南市政府租用方式，將主場從台南球場移師亞太成棒主球場，昨是中職公辦熱身賽首次在這座球場進行，獅隊由19歲投手張宥謙先發。儘管張宥謙、郭俊麟和胡智爲都是開季進入先發輪值的有力本土人選，但被問及29日的亞太主場開幕戰由誰來投時，「餅總」林岳平則定調是洋投，「目前看起來是由洋投來投亞太首戰」。

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布雷克和喬登都是經典賽加拿大隊國手，兩人在預賽對波多黎各聯手繳出好投，喬登先發3局失1分，布雷克則接手最後3局演出9上9下。布雷克在返台後已於18日對味全龍先發4局失1分，餅總認為他要在開季完成5局任務，並不是問題，至於他和獅蒂芬、喬登的開季出賽順序，則要在公辦熱身賽最後一循環打完後敲定。

江少慶最快4月

主場先發

至於去年季後以補償選手加盟的江少慶，目前調整進度順利，餅總表示他目前牛棚練投量已到50顆、最快球速153公里，可望在4月第1週於二軍初出賽。依獅隊賽程，4月10至12日三連戰，以及4月21日起的單週五戰，都在亞太主球場，餅總表示目前雖然尚未規畫是否讓江少慶在主場出賽，「也許會朝著這個方向去安排，在最安穩的環境讓他出賽。」

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