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兩大賽攸關奧運 棒協爭取主場優勢

2026/03/21 05:30

台灣隊明、後年都有機會爭奪洛杉磯奧運門票。（資料照）台灣隊明、後年都有機會爭奪洛杉磯奧運門票。（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕2027年12強賽和2028年6搶1奧運資格賽，攸關台灣能否取得洛杉磯奧運棒球項目門票，棒協負責國際賽報名參賽窗口，秘書長林宗成強調，會全力爭取兩大國際賽在台灣舉辦。

2028年洛杉磯奧運棒球項目有6個名額，除了地主美國保障1席，經典賽冠軍委內瑞拉、季軍多明尼加各取得1席，明年11月舉行的12強賽，排名最高的亞洲球隊拿下1席，預料將是台灣、日本、南韓競爭，澳洲和歐洲排名最高的球隊拿到另1席。

12強賽、6搶1資格賽

台灣隊連兩年挑戰

12強賽台灣尋求衛冕，日、韓勢必精銳盡出，假設台灣無緣取得奧運參賽資格，最後一張門票預計將在後年3月6搶1資格賽產生，由亞洲、歐洲各2隊和非洲、大洋洲各1隊共同角逐。

林宗成指出，過往在台灣舉行的國際賽，手握主場優勢非常有利，當然希望12強賽和6搶1資格賽在台舉辦，棒協將全力爭取，目前正在努力中。

2008年8搶3奧運資格賽，當時台灣隊在洲際、斗六主場球迷助威下脫穎而出，前進北京奧運，前年12強賽台灣隊預賽在大巨蛋一路過關斬將，再進軍京巨蛋扳倒日本勇奪世界冠軍。

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