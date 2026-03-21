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HBL決戰小巨蛋 松山連霸出現假想敵

2026/03/21 05:30

東泰高中被看好能晉級冠軍戰。（資料照）東泰高中被看好能晉級冠軍戰。（資料照）

〔記者林岳甫／台北報導〕114學年HBL男、女甲級4強決賽今決戰台北小巨蛋，昔日SBL年度最佳球員，畢業於松山高中的陳順詳本季擔任球評，私心當然希望松山拿冠軍。不過，他站在中立角度分析，看好男子組頭號種子東泰高中摘隊史首冠。

松山高中挑戰連霸的關鍵在劉廷寬表現。（資料照）松山高中挑戰連霸的關鍵在劉廷寬表現。（資料照）

4強今起捉對廝殺

東泰、南湖高中都沒有爭冠經驗，如今提前對決，確定有1隊寫隊史新頁，贏家將是男子組史上第15支進入冠軍賽的隊伍。陳順詳指出，東泰打球具觀賞性，球員體能好，在8強連續出賽，在最後一場還能用全場盯人，如今進入小巨蛋就剩2場，相信他們能有很好的發揮，「南湖高中實力很好，這場4強應該是五五波，我稍微看好東泰。」

另一場4強能仁家商決戰尋求2連霸的松山高中，陳順詳指出，能仁本屆偏向團隊，雖無頭號大將，但整體進攻、防守都有一定實力，此仗X因子是松山劉廷寬，畢竟衛冕軍進攻較仰賴他，若他克服傷勢並發揮出色，松山贏面大。

按照陳順詳的分析，冠軍賽將是東泰對決松山，他看好東泰奪冠的最大關鍵為外籍生羅雄威，有他坐鎮禁區，為球隊鞏固籃板，隊友能更安心出手，且他的高度會給對手無形的壓力。

女子組方面，北一女中將尋求成為淡水商工、海山高中，第3支完成3連霸的隊伍，另外也要挑戰隊史第2次全勝封后，4強對手為永仁高中。另一場為陽明高中對決南山高中，HBL從103學年起固定將4強辦在台北小巨蛋，陽明迄今6場4強賽都輸，只能在隔天打季軍賽，今日盼能終結魔咒。

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