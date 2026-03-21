領航猿爭霸 LU成B聯盟熱蒐關鍵字

領航猿洋將制霸禁區。（東超提供)

〔特派記者粘藐云／澳門報導〕桃園領航猿昨在東亞超級聯賽4強賽，克服最多15分落後，下半場上演驚奇逆轉秀，在阿提諾、葛拉漢帶領下，最終以102：76大勝日本東京電擊，連續兩季挺進冠軍戰，明天將和宇都宮皇者爭冠。

領航猿連2年晉級東超冠軍戰，一哥盧峻翔詢問度飆升。（東超提供)

盧峻翔進帳13分

率隊連2年爭冠

領航猿上季在東超闖進冠軍戰，和廣島蜻蜓激戰到最後一刻落敗，這季晉級季後賽從6強賽打起也順利摘下4強門票，成為唯一挺進4強的台灣隊伍，昨遭遇東京電擊，是兩隊首度交手。

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陣中一哥「夜王」盧峻翔近兩季在東超和台灣男籃的國際賽打出知名度，昨PLG副會長陳建州透露，過往和日本B聯盟交流，大家會提起的總是「Beast」林志傑，但近期大多都提起「 LU」或是「69」，「他的個人特質、能力也好，都逐漸被國際看見，今年志傑要退役了，峻翔也逐漸打出接班氣勢。」

不僅如此，之前在作客琉球黃金國王的比賽中，盧峻翔曾被日媒詢問是否有意願加入日本B聯盟，他雖未明確表態，但也希望有機會往更高舞台發展。對於被國際矚目，盧峻翔坦言，確實從未想過有這天，「但我會把自己準備好，打出好表現來回饋球迷。」

不過，正因為被更多人看見，盧峻翔在國際賽面臨更高強度考驗，防守屢次被針對，還有在最後決勝關頭處理球的能力都被放大檢視，他說：「這是我必須面對的事情，打東超例行賽時我就有這種感受，很開心對方注重防守在我身上，這也是我要去學習的地方。」28歲的盧峻翔目前在PLG完成年度MVP二連霸，樹立許多個人紀錄，面對國際關注，無論是參與國際賽甚至旅外，都得持續努力，才有機會突破個人天花板。

雙洋將貢獻50分

下半場驚奇逆轉

領航猿昨面對東京電擊，開賽陷入苦戰，一度落後達雙位數，尤其首節得分都集中在洋將葛拉漢、阿提諾身上，次節盧峻翔才跳出得分，半場打完暫時以50：54落後。易籃後，領航猿找回節奏，打出12：0攻勢超前，末節甚至取得逾20分領先，穩穩收下冠軍賽門票。

領航猿阿提諾繳出全場最高26分、11籃板，葛拉漢24分次之，盧峻翔則進帳13分本土最佳。

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