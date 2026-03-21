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B聯盟商業模式成功 創造三贏局面

2026/03/21 05:30

比江島慎（右，東超提供）比江島慎（右，東超提供）

〔特派記者粘藐云／澳門報導〕東亞超級聯賽4強日前出爐，共有3支日本職籃球隊晉級，展現亞洲籃球強權的實力，而台灣僅有桃園領航猿拿下4強門票。對於日本職籃的發展，日本球員也提出他們的看法，除了聯盟商業經營模式成功，另外也開放外籍球員加入，刺激球員成長，整體競爭力提升、賽事精彩度增加，成為能留住球迷的原因。

金流人才人氣

提升整體競爭力

昨日4強賽有一場為「日本內戰」，宇都宮皇者和琉球黃金國王上演頂尖對決，兩隊多次互換領先，一路激戰，宇都宮在末節單節灌進40分，終場以103：96力退國王，收下冠軍戰門票，國王則連兩季落入季軍戰。

針對B聯盟發展越來越蓬勃，宇都宮皇者明星後衛比江島慎提到，B聯盟成立以來，商業模式和財務發展健全，吸引更多人才願意到日本發展，「同時日本也有更多球員往海外挑戰，這對於環境成長也有幫助。」至於近期接下日本男籃兵符的國王總教練桶谷大點出，過去日本存在兩個聯盟，但整合後人才得以流動，並發展出良好系統，讓國內籃球實力持續提升。

PLG將促成雙邊合作

近期PLG和B聯盟互動密切，PLG副會長陳建州透露，這次東超預計會和B聯盟會長島田慎二交流，「從聯盟、球隊還有球員乃至母企業，我們都有進行全方位的溝通，未來肯定有合作機會，球迷可以期待一下。」他舉例，台日之間的觀光交流頻繁，期待運動結合旅遊會成為一種新的商機，為台灣籃球帶來不同刺激。

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