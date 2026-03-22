中職辦桌新菜色 江少慶、林岱安真香

獅隊江少慶（左）和悍將林岱安昨在轉隊後首次同框合照。（統一獅提供）

〔記者林宥辰／高雄報導〕中職連兩年在高雄夢時代以「辦桌」形式熱鬧宣告開季，今年喊出口號「Be the One」，號召球迷一同力挺職棒，再創高峰。

中職新球季3月28日開打，昨在高雄舉辦「開季團圓大辦桌」暖場。（記者李惠洲攝）

獅、悍將新戰力

中職會長蔡其昌牽著台灣最強吉祥物「歐告」進場。（記者李惠洲攝）

互相鼓勵一起拚

中職6隊各推啦啦隊成員和各2位球員代表參與盛會，去年透過FA市場轉戰富邦悍將的林岱安、統一獅透過補償球員制度意外選走的江少慶，正好各自代表新東家參加。活動前，充當直播小編的范國宸特地拉住已身穿獅隊球衣的江少慶，一起和富邦團隊合影。

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林岱安透露，與江少慶原本就認識，真正熟稔是上屆經典賽同時入選國家隊。對於兩人今天互動，林岱安說：「很特別，都穿新球衣。」江少慶說：「看到藍色球衣感受很特別，球團交易是難免的事，身為球員就是做好自己本分，也跟岱安互相鼓勵，今年一起拚。」

蔡其昌不談新會長話題

中職會長蔡其昌致詞時表示，今年聯盟APP持續更新優化，二軍也將開始測試TrackMan系統，為日後好壞球判決輔助（ABS）做準備。

今年是蔡其昌會長最後一年任期，對於近期討論得沸沸揚揚的新會長人選，他說：「我的任期還有1年，且會長人選是6球團共同商議討論，目前還有一段時間，希望球迷還是把焦點放在開幕戰。」

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