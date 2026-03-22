羅戈第5局遇亂流 平野求之不得

兄弟洋投羅戈昨在公辦熱身賽先發，開局連飆3次三振。（中信兄弟提供）

熱身賽太順利

「反而很可怕」

〔記者倪婉君／台南報導〕中信兄弟昨由王牌洋投羅戈在公辦熱身賽第3度先發，前4局繳出12上12下的好投，5局雖出現亂流失2分退場，但兄弟總教練平野惠一反而鬆一口氣地說：「太順利反而很可怕。」兄弟最終以3：6遭統一獅逆轉，羅戈成為29日開幕戰迎戰樂天桃猿的有力人選。

兄弟去年在台灣大賽以2勝4敗不敵桃猿，無緣連霸，今年喊出「奪還」口號，希望透過公辦熱身賽找出問題點，在開季後逐步完成目標。目前兄弟拿下4勝3敗，其中3場就由羅戈先發，他分別在10、15日各繳3局、4局無失分，昨役則是4.2局失2分。

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看在平野眼裡，他一直覺得羅戈之前太順利，「反而希望他在熱身賽遇到一些亂流，這樣才不會順到過頭。剛好5局有緊張局面，最後以失2分結束，最後做得其實很好。」羅戈單局被敲3安，包括被20歲林泓弦擊出帶2分打點的安打，平野強調：「希望選手在熱身賽找到課題，一關一關去過，這樣才能成長。」

列入開幕戰先發人選

兄弟7場公辦熱身賽都由洋投先發，除了羅戈，黎克、陶樂、勝騎士和德保拉各投1場，至於日前宣布簽下的新洋投馬奎爾今則隨兄弟二軍到墨西哥美洲棒球冠軍聯賽。至於羅戈是否首次扛下開幕戰重任，平野則強調，「目前都還在競爭階段。」

桃猿可望將首戰先發交給去年「雙冠王」威能帝，他去年球季拿下15勝和168次三振，並在台灣大賽先發2場奪1勝，是桃猿奪冠的功臣。

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