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亞太平日票房 4月期待雙獅助攻

2026/03/22 05:30

統一獅昨在亞太成棒主球場和中信兄弟進行熱身賽，吸引逾7千人進場。（記者倪婉君攝）統一獅昨在亞太成棒主球場和中信兄弟進行熱身賽，吸引逾7千人進場。（記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕亞太成棒主球場昨湧入7388人進場觀戰，連兩戰刷新本季公辦熱身賽的最高票房紀錄，就連作客的中信兄弟總教練平野惠一也特別感謝球迷進場，希望球員抱著感恩的心。只是進入例行賽的亞太平日賽事，對於主場統一獅球團成為考驗，4月21日那週的票房成為觀察重點，陳傑憲和江少慶的出賽時間點則成為賣點。

陳傑憲、江少慶

4月下旬有機會重返一軍

中職前天起在亞太成棒主球場一連安排3場賽事，都由獅隊當主場，前天對樂天桃猿吸引4989人進場，昨再衝高到逾7千人。平野聽到這個數字後也直呼很開心，並期許球員在場上把每個play做得更好，「就算多一次也好，希望更能多獲得球迷的掌聲。」

獅隊29日亞太主場例行賽首戰預售票房已開出逾2萬張紅盤，但平日票房將成考驗，尤其4月份就有9場亞太主場賽事、3場在平日，4月21、22日和兄弟的二連戰能否吸引球迷進場，成為維持亞太熱度指標。

獅隊隊長陳傑憲在經典賽對澳洲之戰左手食指骨折，江少慶則是去年季後以補償球員身分加入的話題投手，兩人都有望在4月下旬重返一軍戰場，能否在亞太「合體」亮相，總教練林岳平也表示有機會。

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