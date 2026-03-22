HBL》松山第10度爭霸 全面警戒幸宇勝

松山高一菜鳥潘辰武在4強賽贏得教頭信任。 （記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕松山高中總教練葉韋喬昨在114學年HBL男子甲級4強賽關鍵第4節，大膽的讓菜鳥潘辰武、周昱陳留在場上，兩人用拚勁、防守立下大功，幫助衛冕軍松山以66：62逆轉能仁家商，第10次晉級冠軍賽，今晚6點將和首度闖進冠軍賽的南湖高中爭冠。

周昱陳是松山晉級冠軍戰功臣之一。 （記者林正堃攝）

第4節雙功臣

台北小巨蛋HBL4強賽增設大螢幕。（記者林正堃攝）

驚險逆轉能仁

南湖戰神幸宇勝（右）繳出34分、20籃板驚人成績，率隊首度勇闖冠軍賽。（記者林正堃攝）

松山今晚將尋求隊史第3次2連霸，葉韋喬表示，「我們其實沒有本錢去想冠軍賽，但南湖和能仁球風相似，我會趕快做功課，讓球員更了解對手，享受這場冠軍賽。」

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松山昨擊退能仁除了王浚善攻下15分，高一菜鳥潘辰武貢獻8分、9籃板，先發的周昱陳8分、6抄截、5籃板，兩人在場上利用速度幫助球隊改變比賽節奏，是葉韋喬眼中的功臣。

葉韋喬透露，「其實在8強對上能仁時，我不太信任潘辰武、周昱陳，但兩人練球都很認真，也對贏球充滿渴望，身為教練應該相信我的球員，相信他們可以和能仁的後衛抗衡，他們也真的做到了。」

南湖戰神投瘋了

率隊首闖決賽

南湖昨靠新一代「戰神」幸宇勝狂轟34分、20籃板，以79：71逆轉頭號種子東泰高中，成為男子組史上第15支晉級總冠軍賽的隊伍。幸宇勝賽後也承認自己投瘋了，有些出手很不合理，也向隊友道歉。

幸宇勝雖然只有172公分，但擁有絕佳的衝搶籃板意識，抓下生涯新高20個籃板，不僅讓東泰高中主帥高丁國柱直呼太誇張，葉韋喬也點名會透過影片找出幸宇勝衝搶籃板的慣性動作，不能讓他再次「不可思議！」

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