HBL》打破17年魔咒 陽明今享受冠軍戰滋味

陽明主控蘇衡拚出10分、10籃板和11助攻大三元。 （記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕賽後開心唱著劉德華歌曲《今天》的陽明高中，昨在台北小巨蛋靠當家主控蘇衡完成「大三元」，禁區主將許語珊繳出17分、13籃板，最終以78：57大勝南山高中，不僅突破「小巨蛋魔咒」，更取得等待了17年的冠軍戰門票，今天將挑戰尋求3連霸的北一女中。

北一女中張薰文在4強賽進帳20分。（記者林正堃攝）

當家主控蘇衡

不再哭著離場

陽明高中隊史6度在小巨蛋4強戰都吞下敗仗，面對多年來只能爭季軍，總教練李台英及高三的蘇衡、許語珊都知道輸球的苦。蘇衡從高一、高二都是哭著離場，昨天終於笑開懷，跟著隊友大唱，「等了好久，終於等到今天！」

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蘇衡繳出10分、10籃板和11助攻，她得知締造大三元更是驚訝，不過更開心是帶隊前進總冠軍賽，今天對決北一女就是享受比賽，會繼續以身作則帶領球隊邁向隊史首冠。

北一女跨季16連勝

挑戰3連霸

北一女昨憑藉強大團隊戰力，以98：76輕取永仁高中，寫下本季13場全勝、跨季16連勝的紀錄，今天將尋求成為淡水商工、海山高中後，女子組第3支完成3連霸的隊伍。

北一女U16國手張薰文生涯首度站上小巨蛋毫無懼色，13投8中攻下生涯新高20分，外帶8個籃板，她很意外自己有如此出色的表現，但最重要是今天冠軍賽不能有遺憾。

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