東超季後賽》猿決戰B聯盟冠軍 有另類主優

領航猿阿提諾（右）與伯朗合作默契佳。（資料照，東超提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕來自台灣PLG職籃的桃園領航猿前晚逆轉勝，榮膺東亞超級聯賽史上首支連兩季勇闖冠軍戰的勁旅，今晚與日本B聯盟冠軍宇都宮皇者爭霸，「夜王」盧峻翔信心滿滿喊話，全隊已拚出韌性和鬥志，迫不及待要笑捧金盃。

盧峻翔喊話

無懼宇都宮皇者

領航猿4強戰克服15分落後，扳倒東京電擊，盧峻翔表示，大家開心一晚就好，畢竟週六練兵後，週日還有硬仗得打，他說：「雖然失誤減少，但外線手感還要提升。大家都很努力再次闖進決賽，希望汲取經驗更快進入狀態，放手一搏不留任何遺憾。」

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「新台灣人」阿提諾在禁區打出宰制力，他認為與隊友伯朗的搭配是關鍵，尤其週日對方勢必重兵看管，雙塔得發揮更好的合作默契，「他很聰明，籃球智商非常高，又能在球場上拉開空間，我們配合流暢，自然打出良好的化學效應，決賽需要延續下去。」

總教練卡米諾斯認為，碰上全新對手會有更多動力，但相對也缺乏時間來準備，他還幽默表示，雖然對宇都宮比較陌生，但他們對決賽場地也不熟，「這點我們佔上風，因為去年來過，甚至對每間廁所都非常熟悉。」

此外，PLG台北富邦勇士宣布，總教練吳永仁為戰績欠佳請辭負責轉任教練，領隊許晉哲回歸兼任總教練，希望率領昔日3連霸強權谷底反彈，揮別近兩季低潮。勇士本季戰績6勝11負，僅領先新軍洋基工程的3勝10負。

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