UBA》台藝大超前三分彈 對健行說晚安

台灣藝大擊敗健行科大，王威翔（中）比出柯瑞招牌手勢。（大專體總提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣藝大昨在UBA大專籃球聯賽公開男一級8強，靠王威翔關鍵時刻挺身而出，以73：68力退健行科大，收下複賽階段重要第2勝，健行晉級之路則拉警報。

台藝大首節就打出23：10攻勢，但第2節被健行以一波36：15回敬，下半場一度落後13分，末節急起直追，王威翔倒數2分鐘在弧頂轟進超前三分彈，接著又在飛尼克斯助攻下放進2分，進球後他將雙手放在臉頰旁邊，比出偶像柯瑞招牌「晚安」手勢。

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王威翔關鍵一擊

擺出柯瑞招牌手勢

王威翔去年夏天獲邀參加柯瑞的訓練營，是台灣唯一男子代表，他指出，那場訓練營對他意義重大，親自向兒時偶像請益收穫滿滿，提到那顆關鍵三分球，他則說，「當下沒想太多，空檔出來就是果決出手。」

本屆8強複賽戰局詭譎，多隊呈現互咬，但總教練葛記豪表示，賽前並未太在意各隊戰況，「重要的是每天把球打好，今天球隊就算落後也沒有慌，證明不只會打順風球。」

健行自104學年度升上公開男一級後，連續10年不曾缺席4強，昨末節進攻大當機只拿7分種下敗因，吞下3連敗後極有可能中斷紀錄，主帥劉孟竹表示，子弟兵在卡位籃板上不夠積極，「球員太容易鬆懈，沒有得到教訓。」

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