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火腿守護神的試煉 古林飆上160km

2026/03/23 05:30

日本火腿古林睿煬昨猛飆160公里，刷新生涯最快紀錄。（資料照，北海道新聞提供）日本火腿古林睿煬昨猛飆160公里，刷新生涯最快紀錄。（資料照，北海道新聞提供）

〔記者龔乃玠、倪婉君／台北—台南連線報導〕日本火腿古林睿煬昨在公辦熱身賽對養樂多後援1局，火球連發，猛飆160公里，刷新生涯最快紀錄，更是「中職養成」第1人，監督新庄剛志透露開季有望扛下牛棚投手，在台灣的恩師林岳平認為，轉任後援的困難度不是飆速，而是生活作習都要改變。

餅總︰生活作習要大改

古林昨在9局上1：1平手登板，2出局面對增田珠，在2好0壞連續飆出2顆159、160公里的球，雖然被纏鬥11球投出四壞，且對武岡龍世又保送，最終在一、二壘有人危機調回節奏，3顆速球K掉伊藤琉偉，合計29球無失分無安打，熱身賽2場後援防禦率依舊是0。

新庄剛志直言，古林表現得很好，不過逼近160公里的球沒能讓對方揮空，這點會比較在意，「大概會讓他投第7、第8、第9局，因為齋藤友貴哉目前不在球隊，如果他回來，古林定位或許會不一樣，最終仍是先發投手。」

後援1局無失分 防禦率0

考量讓古林體驗後援，新庄剛志直言，去年從1局到6局之間，有體力和抽筋的問題，當疲勞累積，投球動作會讓人擔心側腹受傷，這是很大的疑慮，所以才想先讓他在1局中把球威發揮出來。

第5位台投飆極速

張峻瑋預約下一位

古林成為繼曹錦輝、羅嘉仁、林振瑋和潘文輝之後，第5位球速達160公里以上的台灣投手。林岳平透露，其實早在1月經典賽台灣隊集訓時，古林第1次牛棚就飆出155公里，「哪有可能想像有投手在1月就飆到這個數字，可見競爭有多激烈，他必須要把自己準備好。」

古林在經典賽結束後返回母隊，球隊就告知可能轉任後援，餅總透露，古林有跟他通了電話，想了解後援應該怎麼投，後援的難處是休息時間變短，「生活作習，所有的習慣，全部要重調，困難的是這個。」

對於中職何時能再出現下一個160公里投手，餅總直言，恐怕要很長時間，「因為優秀選手幾乎都出去了，下一個應該是張峻瑋(軟銀鷹)。」

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