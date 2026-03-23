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中職公辦熱身賽》悍將不一樣了 林威助︰可期待

2026/03/23 05:30

富邦悍將公辦熱身賽拿下5連勝是否蛻變？執行副領隊林威助（右）昨表示：「當然可以期待！」（資料照）富邦悍將公辦熱身賽拿下5連勝是否蛻變？執行副領隊林威助（右）昨表示：「當然可以期待！」（資料照）

〔記者倪婉君／台南報導〕富邦悍將今年邁向集團入主中職第10年，新教頭後藤光尊在開訓典禮寫下「台灣一」目標，昨率隊以5：3擊敗統一獅，在公辦熱身賽拿下5連勝，暫居戰績第1，是否真能打出「不一樣了」的球風和成績，執行副領隊林威助昨表示：「當然可以期待！」

訂下「台灣一」目標 公辦熱身賽5連勝

富邦昨作客亞太成棒主球場，吸引6996人進場，3戰共湧入近2萬人，展現吸票功力。在中職37年本週六開打之前，只剩6場公辦熱身賽，富邦本季首戰則在週日作客洲際球場迎戰中信兄弟，以「金控大戰」揭開序幕，看點十足。

亞太3戰湧入近2萬人

林威助在2021、22年率領中信完成二連霸，在台灣大賽執教8連勝仍是中職紀錄，他前年季後獲富邦延攬為副領隊兼任農場總監，去年季後升任執行副領隊，也打造出陣中多達7名日籍教練的全新教練團。

今年富邦喊出「不一樣了」年度口號，林威助認為，要如何整合球隊，讓教練和球員都有共同目標，「藉由教練團的改變，日本教練從觀念和細節上給予球員指導，讓球員感受到不一樣的教法、不一樣的東西。」

5次盜壘 攻破獅帝芬

富邦洋投威戈神先發5局失2分奪勝，隊長范國宸貢獻2支二壘長打2分打點，再配合團隊5次盜壘，以速度逼迫對手。獅隊先發投手獅帝芬投5局被敲4安失3分吞敗，他有望扛下獅隊首戰重任，總教練林岳平認為他投球動作偏大、造成對方盜壘成功機率，需要再研究改進。

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