中職公辦熱身賽》秀10週年徽章 林岱安「健康地逼自己」

林岱安秀出今年富邦球衣上的10週年徽章。 （富邦悍將提供）

〔記者倪婉君／台南報導〕秀出左臂上的富邦悍將10週年徽章，林岱安加入富邦第1年就是別具意義的一年，他坦言一直在逼自己儘快去適應環境，卻變得有些操之過急，現在轉變成「健康地逼自己」的心態，面對這個全新挑戰。

轉隊重新適應 卻操之過急

林岱安去年季後行使自由球員權利，最終離開待了11年的統一獅，以最高總值5600萬的7年合約轉戰富邦，「沒有人想過我會離開統一，如今做出決定，我覺得會有好事發生，也會增加我的棒球眼界」。只是來到新環境，林岱安坦言一開始就在給自己壓力，目前除了調整心態，也在戴培峰、豊瑋等捕手隊友的協助下，加速適應悍將家庭。

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富邦今年以總教練後藤光尊為首的日系教練團，也幫助林岱安開啟新思維，「他們在日本打了那麼多年，在玩球的細膩度上，比較少聽到，也比較少做到，他們給我們的東西，一開始也是覺得很困難，但就是讓我們不斷去試、不斷去做，希望每位選手在場上都懂得去玩球。」

范國宸︰每天做好該做的事

相較林岱安的富邦1年級生身分，隊長范國宸則從2017年選秀獲富邦第5指名，一路跟著球隊邁向第10年，他表示說到底還是回歸戰績，「我們可以比去年多贏一場，就是少輸一場，就看最後可以比去年多贏幾場比賽，我覺得這樣對球員的心態上也比較健康，不會一下子把目標設得太遠，每天把該做的事情做好，勝負就留在場上給球員去努力。」

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