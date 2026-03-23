自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

中職公辦熱身賽》秀10週年徽章 林岱安「健康地逼自己」

2026/03/23 05:30

林岱安秀出今年富邦球衣上的10週年徽章。 （富邦悍將提供）林岱安秀出今年富邦球衣上的10週年徽章。 （富邦悍將提供）

〔記者倪婉君／台南報導〕秀出左臂上的富邦悍將10週年徽章，林岱安加入富邦第1年就是別具意義的一年，他坦言一直在逼自己儘快去適應環境，卻變得有些操之過急，現在轉變成「健康地逼自己」的心態，面對這個全新挑戰。

轉隊重新適應 卻操之過急

林岱安去年季後行使自由球員權利，最終離開待了11年的統一獅，以最高總值5600萬的7年合約轉戰富邦，「沒有人想過我會離開統一，如今做出決定，我覺得會有好事發生，也會增加我的棒球眼界」。只是來到新環境，林岱安坦言一開始就在給自己壓力，目前除了調整心態，也在戴培峰、豊瑋等捕手隊友的協助下，加速適應悍將家庭。

富邦今年以總教練後藤光尊為首的日系教練團，也幫助林岱安開啟新思維，「他們在日本打了那麼多年，在玩球的細膩度上，比較少聽到，也比較少做到，他們給我們的東西，一開始也是覺得很困難，但就是讓我們不斷去試、不斷去做，希望每位選手在場上都懂得去玩球。」

范國宸︰每天做好該做的事

相較林岱安的富邦1年級生身分，隊長范國宸則從2017年選秀獲富邦第5指名，一路跟著球隊邁向第10年，他表示說到底還是回歸戰績，「我們可以比去年多贏一場，就是少輸一場，就看最後可以比去年多贏幾場比賽，我覺得這樣對球員的心態上也比較健康，不會一下子把目標設得太遠，每天把該做的事情做好，勝負就留在場上給球員去努力。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中