撐竿跳破全國 吳彥翰達標亞運

台灣選手吳彥翰以5公尺50打破全國撐竿跳紀錄。 （南投縣政府提供）

〔記者林岳甫、張協昇／綜合報導〕高雄師範大學吳彥翰昨在南投日月潭國際撐竿跳高邀請賽國際男子組決賽，以5公尺50刷新全國紀錄，並達到9月名古屋亞運參賽標準。

21歲的吳彥翰國三、高三都拿過全中運金牌，但大學反而先進了高師大國文系，結果因無法忘懷撐竿跳高，又想要繼續進步就轉到體育系，他表示：「不後悔做出這樣的決定，因為我想投入更多心力在訓練上，繼續挑戰自己。」

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全中運金牌 轉系重拾舊愛

吳彥翰去年嶄露頭角，橫掃全大運、台灣公開賽等大賽金牌，今年高雄港都盃也以5公尺26打破大會紀錄。

吳彥翰表示，這次比賽心態上並沒有太多想要挑戰全國紀錄的壓力，因此能掌握住節奏，加上場地及天氣都不錯，他在5公尺、5公尺20的高度雖然都在第2跳才過關，仍決定直接挑戰5公尺40，想不到一次就過，打破林志成2023年締造的全國紀錄5公尺38，緊接著又把全國紀錄堆高到5公尺50。他笑說，跳過5公尺50真的有被嚇到，沒有想到可以破全國及達標。

大幅超越12公分

5公尺50寫新猷

吳彥翰和泰國好手帕沙彭以5公尺50並列第1，但兩人加跳決定金牌，帕沙彭飛過5公尺55拿下金牌，吳彥翰挑戰失敗屈居銀牌。吳彥翰認為，能跟亞運、亞錦賽、世大運有奪牌紀錄的高手同場較勁很刺激，雖然這次輸了，還會繼續提升實力，希望成績能更穩定。

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