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東契奇連9場30分 拚10連勝恐被禁

2026/03/23 05:30

湖人東契奇（左）昨又砍進33分。 （美聯社）湖人東契奇（左）昨又砍進33分。 （美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕東契奇昨砍進33分，加上肯納德絕殺三分彈，助湖人105：104逆轉魔術延續9連勝，不過締造聯盟紀錄的東契奇下一場卻可能被禁賽。

16次技犯恐遭禁賽1場

前役對熱火豪取60分的東契奇，手感持續發燙，30投12中，成為NBA史上第一位連9場30分達標且狂飆9連勝的球星。不過，他與畢塔吉爆發口角衝突，各領1次技術犯規，本季累計第16次自動禁賽1場，無緣踢館東霸天活塞，總教練瑞迪克表示已向聯盟申訴，「當然會嘗試撤銷這次技術犯規，場上出現裁判無法理解的對話內容，其中涉及對他母親的不當言論。」

東契奇坦言，確實情緒失控受到影響，「我讓球隊失望了，那不是我想要的結果。」至於替補貢獻13分的肯納德，認為湖人最後關頭戰術執行出色，自己本來是外圍誘餌，球要傳給籃底的詹姆斯，「對方兩個人上去包夾他，史馬特做出很好的判斷，而我把握空檔把球投進了。」

肯納德意外絕殺三分彈

此外，杜蘭特轟進全隊最高27分，生涯3萬2293分超越「籃球之神」喬丹，榮膺聯盟總得分榜第5人，火箭也以123：122險勝熱火，2連勝力保西部第4，KD說：「這對我意義重大，雖然還有許多要努力的地方，但能與這些偉大球星比肩，真的很棒。喬丹是獨一無二的存在，令我仰慕且非常尊敬。」

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