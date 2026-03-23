HBL》雙箭頭發威 松山3度2連霸

松山「雙箭頭」劉廷寬（左）、潘彥銘合力進帳52分，是封王功臣。（記者林正堃攝）

劉廷寬、潘彥銘

總統賴清德（左）與台北市長蔣萬安都到現場幫學生加油。 （記者林正堃攝）

合力進帳52分

松山完成隊史第3次2連霸及平紀錄的第8座冠軍。 （記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕松山高中「雙箭頭」劉廷寬、潘彥銘昨天攜手進帳52分，率隊在114學年HBL男子甲級冠軍賽以87：71擊退南湖高中，完成隊史第3次2連霸。

國中還是乙組球員的劉廷寬、潘彥銘，高一和JHBL甲級強權信義國中打友誼賽，不但一路拉鋸，甚至還打不太贏，當時總教練葉韋喬也氣到講出，「你們是松山高中最爛的一屆！」

請繼續往下閱讀...

劉廷寬歷經上屆洗禮後，如今成為松山不可或缺的大將，潘彥銘也從板凳球員蛻變成為穩定軍心的後場指揮官，劉廷寬昨強忍腳傷，奮力攻下30分、11籃板，潘彥銘挹注22分、9籃板、4助攻，是松山衛冕成功的兩大功臣。

高中不想留遺憾

劉廷寬帶傷上陣

劉廷寬腳傷尚未痊癒，但他不想在高中生涯留下遺憾，冠軍賽照樣全力打，昨從「野獸」林志傑手中接獲FMVP獎座，他說：「我想打臉教練，證明我們這一屆是可以做到的！」潘彥銘則滿懷感謝，「當初如果沒有韋喬教練這句話，真的不會有現在的我們。」

松山完成2連霸，隊史8座冠軍也追平南山高中並列男子組之最，但他們這一路走來並不被看好，期間所歷經的辛苦只有葉韋喬自己清楚，他也不打算收回當初對劉廷寬、潘彥銘等高三球員講的話，因為他堅信這是個過程，「我要謝謝他們願意相信我。」

隊史8冠追平南山

收下亞軍的南湖也創下隊史最佳成績，新科新人王得主王以勒在總冠軍賽轟下23分，但他在第4節剩3分57秒提前犯滿畢業，南湖進攻也跟著熄火。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法