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HBL》蘇衡率隊逆襲 陽明封后不思議

2026/03/23 05:30

陽明高中完成不可思議的逆轉秀，高捧隊史首冠。（記者林正堃攝）陽明高中完成不可思議的逆轉秀，高捧隊史首冠。（記者林正堃攝）

斷北一女3連霸

陽明隊長蘇衡繳出20分、10籃板，榮膺FMVP殊榮。 （記者林正堃攝）陽明隊長蘇衡繳出20分、10籃板，榮膺FMVP殊榮。 （記者林正堃攝）

捧隊史首冠

〔記者林岳甫／台北報導〕上半場像盤散沙的陽明高中，昨在女子組冠軍戰下半場重拾團隊合作，一起完成不可思議的逆轉秀，最終以61：53粉碎北一女中的3連霸美夢，高捧等待已久的隊史首冠，隊長蘇衡也榮膺FMVP殊榮。

第3節扭轉雙位數落後

陽明上半場35投僅命中5球，表現荒腔走板，但全隊在第3節靠防守帶動進攻，並以一波21：4攻勢扭轉頹勢，成為勝負分水嶺。

蘇衡繳出20分、10籃板、3助攻、3抄截，不僅場上表現搶眼，場下更扮演心靈導師，在中場休息時不斷的鼓勵隊友。她透露，「我們上半場像是一盤散沙，表現像平凡人，但中場休息我告訴大家要團結，完成一場不平凡的比賽！」

上次爭冠失利 苦等17年

陽明上次爭冠已經是2009年3月22日，經過17年的漫長等待，昨在同一天改寫校史最佳戰績，在陽明帶隊近30年的總教練李台英相當感動，她說，「我為全部球員的表現感到驕傲，這一冠是她們努力得到的最好結果。」陽明收下隊史首冠後也得到一份特別的禮物，全隊將到夏威夷享受冠軍之旅。

北一女昨錯過雙位數領先，吞下本季首敗，無緣成為淡水商工、海山高中之後，女子組第3支完成3連霸的球隊。總教練駱燕萍表示，終於可以放下3連霸的壓力，這場比賽輸球都是教練的責任。

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