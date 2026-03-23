東超》猿2連亞 盧峻翔又抱憾

盧峻翔（東超提供）

〔特派記者粘藐云／澳門報導〕桃園領航猿昨在東亞超級聯賽冠軍賽，被對手投進19顆三分球，雖然從最多落後26分，末節追到僅剩個位數，仍無力翻盤，終場以81：90不敵日本B聯盟冠軍宇都宮皇者，連兩季獲得亞軍，追平台灣球隊在東超最佳成績，獲得75萬美元（約2402萬台幣）獎金。

苦追無力翻盤 宇都宮稱王

領航猿這次連退首爾SK騎士、東京電擊，成為聯盟史上首支連兩季闖進冠軍賽的隊伍。昨面對實力更勝一籌的宇都宮，開局就陷入苦戰，被對手連續投進三分球，0：15落後，只能苦苦追趕。

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領航猿洋將葛拉漢繳出全隊最高23分，阿提諾18分，盧峻翔進帳本土最佳15分，但三分球8投僅1中，李家慷10分、3籃板。

連兩季和日本球隊爭冠，盧峻翔認為，日本球隊都有一定水準，去年的廣島蜻蜓和宇都宮風格相近，但對抗性差別大，需要去調整。去年激戰到最後一刻落敗，他多次用遺憾來形容，今年冠軍賽結果再度不如預期，他苦笑說：「遺憾這個詞好像刻在我的人生裡，我經歷的輸球都是很遺憾的方式。」

向來以防守見長的李家慷昨進攻成為亮點，他說：「上場時球隊已落後滿多，希望先用防守給他們強度，再帶起氣勢並做轉換，效率其實滿好的。」有別於盧峻翔用遺憾形容「二連亞」，李家慷認為，這些經歷都是成長的養份，畢竟往成功路上並不容易。

險勝東京電擊

黃金國王季軍

琉球黃金國王和東京電擊在季軍賽激戰到末節，國王在終場前7.2秒靠著佐土原遼的關鍵上籃，最終77：76險勝，收下季軍和35萬美元（約1121萬台幣）獎金。

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