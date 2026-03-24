火球世代 古林後繼有人

古林睿煬（資料照）

〔記者林宥辰、黃照敦／綜合報導〕日職日本火腿古林睿煬熱身賽最後一次亮相，飆出生涯最快的160公里速球，讓人眼睛為之一亮，也創下旅日投手最快球速。古林睿煬、徐若熙帶頭不斷競速，讓台灣「火球世代」成型，未來發展令人期待。

徐若熙（資料照）

古林前天後援最後1局，速球全力催，先是158、159，再到160，技驚全場，也引起日媒討論，古林除了將球速推升的另一境界，也可看出歷經經典賽後銜接日職新球季，台灣金孫已經蓄勢待發。

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教士新人、台灣19歲新星蘇嵐鴻是未來火球接班人。（中央社）

蘇嵐鴻旅外首登板

球速飆到156km

同日，教士農場新人、台灣19歲新星蘇嵐鴻在美國新人對抗賽第一次旅外登板就大放異彩，185公分的他去年才從高雄三民高中畢業旅美，成為台灣旅美史上第100人，短短數月，最快球速也來到97英哩（156.1公里），已提升超過5公里，也進入火球世代浪潮，同樣倍受矚目。蘇嵐鴻昨天接受中央社訪問時表示，國家隊(去年U18世界盃)的歷練，讓他成長很多，赴美後見識到大聯盟球場，更決心要盡快登上大聯盟圓夢。

U25旅外幫投手

火球已是標配

台灣新生代國手林維恩、孫易磊、莊陳仲敖、沙子宸和張峻瑋等人，150公里以上速球已是標準配備，也是旅外與人競爭的本錢。剛結束的經典賽，台灣隊投手群四縫線直球均速達93.5英里（約150.47公里），已可排名預賽20個參賽國的第7名，尤其U25的旅外幫大展身手，令人印象深刻。

吳柏宏︰青棒重訓專業化

平鎮高中總教練吳柏宏在基層打底多年，古林睿煬、徐若熙正是其得意門生，吳柏宏認為，近年台灣火球男輩出，在於現在青棒重量訓練，已不像以前只是安排課程，而是針對需求與不足，透過專業訓練師安排，「現在各隊也都是如此，資源比以前多，重訓加上體能、再搭配技術訓練，選手進步幅度更大。」

儘管一度曾有人憂心古林、徐若熙之後，會出現火球男斷層，但從經典賽冒出多人，再到蘇嵐鴻一鳴驚人，讓台灣隊火球世代增添更多後起之秀，只要他們在球速之外，也能精進變化球能力，快慢搭配，威力加成，台灣隊未來角逐國際賽將更有競爭力。

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