火球投手受青睞 2教頭不諱言

葉君璋（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／斗六報導〕放眼美、日職與國際賽，台灣近幾年「火球男」輩出，剛結束的經典賽，若單論球速，甚至不輸日韓投手，也看出科學化訓練的功效，並已蔚為潮流。

曾豪駒（記者廖耀東攝）

2019年台中亞錦賽，當時二刀流的劉致榮在冠軍戰第7局登板後援，狂飆158公里火球，球球讓現場球迷血脈噴張，投2.1局5K無失分，成為擊敗日本隊奪冠的大功臣，而賽後探討他經過系統性的科學化訓練、提升身體素質的成功養成模式，更成為後進學習的範例，從基層棒球到職棒，越來越多提高肌耐力、爆發力的投手訓練模式被引進。

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經典賽台灣隊終結者曾峻岳從富邦悍將出道以來就是火球系，這次直球使用率全隊最高，均速152.2公里則能排全隊第3名，透過本土訓練，練就出來的球速和品質都不輸旅外幫。

曾總︰具備球速也要有控球

剛「畢業」的台灣隊總教練曾豪駒坦言，球速確實是國家隊選材依據之一。「近幾年的年輕投手身材好，接受科學化訓練，球速也大幅提升，對台灣棒球是好事。而在國家隊選材上，我們仍會看選手比賽過程，除了具備球速，控球也要有一定能力，否則無法控制全場。」

葉總︰運科、體質相互加乘

今年才剛把本土王牌徐若熙培養赴日的味全龍隊，總教練葉君璋提到：「首先是運科發達，再者是球員身體素質比以前好，都讓現在投手球速增加。」葉總提到，以球團選秀觀點，雖然各方面都會考量評估，但身體素質是一定會納入討論範圍，有先天球速優勢的選手，受青睞可能性自然更高。

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