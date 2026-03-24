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打擊率5成 何品室融搶開季

2026/03/24 05:30

桃猿何品室融打擊搶眼，有望搶進開季名單。 （記者廖耀東攝）桃猿何品室融打擊搶眼，有望搶進開季名單。 （記者廖耀東攝）

單場雙安帶動 擊退味全

〔記者林宥辰／斗六報導〕樂天桃猿今年尋求連霸，中職37年開幕戰本週六將於台北大巨蛋點燃戰火，最強洋投威能帝可望先發對戰中信兄弟，衛冕軍也利用最後幾場熱身賽磨練更多可用新血。

樂天桃猿昨5：3擊敗味全龍，多位2月赴石垣島和日職羅德隊交流的年輕成員都表現突出，有機會爭取開季名單，包括開路先鋒何品室融、李勛傑和許賀捷，以及先發投5局僅失1分的劉家翔。

昨賽前，樂天桃猿總教練曾豪駒特別就點名何品室融，對比賽節奏掌控進步許多。連同昨單場雙安，何品室融熱身賽打擊率高達5成，讓猿隊又培養出可用之兵。

何品室融說，從石垣島兩場比賽開始，意識到自己打擊節奏要調整。「那兩場也是今年首次比賽，慢慢有把問題找出來，對我來說幫助很大。今年透過熱身賽，試著把打擊準備時間提早一點。」他也說，熱身賽打得再好，例行賽更重要，要盡可能把現在好的感覺記下來。

重掌兵符的曾豪駒解釋：「目前熱身賽陣容，大概都是開季考量名單內。不只是石垣島比賽，從去年的交流賽開始，我們就希望選手在今年能更加成長，從每個階段都觀察年輕選手成長幅度。」

開幕戰亮牌 威能帝主投

至於週六的開幕戰，曾總已「亮牌」，若無意外，將由去年年度MVP威能帝先發。威能帝公辦熱身賽2場先發、防禦率2.25，而新洋投麥斯威尼、摩爾曼，防禦率都不到2，來台已效力第3支隊伍的艾菩樂，2場更是合計9局未失分。

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