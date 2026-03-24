味全龍主場轉播 續約緯來3年

味全龍隊副董事長黃宗仁（左）、緯來總經理鄭佳伶（右）於記者會中宣布正式續約3年。（記者羅沛德攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍昨天舉行開季記者會，宣布與緯來電視網續約3年，2026-28年主場賽事仍由緯來體育台轉播，並公布天母棒球場優化升級後的多項設施與特色觀賽席位，最讓球迷期待的是二樓廁所全面更新還新增免治馬桶，希望打造更舒適的主場環境，提升球迷的觀賽體驗，未來也不排除在新竹棒球場安排主場賽事。

味全於2023年季前決定與緯來合作，雙方簽下3年合約，去年季後合約到期，同意續約3年。緯來體育台副總經理文大培表示，緯來今年確定轉播中信兄弟、富邦悍將、味全龍的主場賽事，由於3隊同日都有主場賽事僅8天，緯來有足夠的頻道可以調度。

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優化天母棒球場

新增免治馬桶

味全球團於休賽季與台北市政府體育局合作，針對天母球場進行多項硬體設施提升，包括Ｃ區座椅更新、球場高桿燈照明升級、觀眾席看台地坪重新油漆等，球團也自行投資優化設施，包括二樓廁所重新裝修、新增免治馬桶等，並擴大球員水療池，提供更專業的賽後恢復空間。

天母球場的應援與觀賽動線方面也做調整，二樓原有的應援舞台向外延伸，讓更多球迷近距離融入應援氛圍並欣賞女孩精彩表演，三樓看台Ｄ區設置全新小舞台，由小龍女練習生與吉祥物在此帶來不同於主舞台的應援表演。為滿足球迷不同觀賽需求，本季推出露台躺椅席、露台餐桌席兩種特色席位。

針對龍來公司與新竹市政府合意解約，終止新竹市立棒球場的營運合作關係，味全龍領隊丁仲緯表示，球團仍會與新竹市基層棒球合作，若球場達到可以比賽的標準，不排除是未來主場賽事的場地之一。

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