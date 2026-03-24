味全龍啦啦隊亮相 李多慧設計新制服

味全龍昨在天母棒球場舉行開打宣傳記者會，主場開幕戰在4月3日對上台鋼雄鷹。與龍隊有合作關係的LG雙子啦啦隊成員陳秀華（白衣左起）、車榮玹、Rona及小龍女林襄（右二）、小映（左二）於記者會中亮相。（記者羅沛德攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中職2026年球季將於週六（28日）開打，味全龍啦啦隊小龍女宣布新增瑄瑄、姵宸、貝拉3位正式成員，並加入練習生張愛、佳依，紅黑兩色全新制服也於昨天首次亮相，採用韓籍成員李多慧設計的旗袍造型；味全球團也宣布，與韓職LG雙子隊建立戰略合作夥伴關係，5月底於台北大巨蛋擴大舉行聯名應援主題日。

李多慧透過影片說明新制服的創作靈感，她指出，由於黑色旗袍比較找不到，設計時一度很煩惱，與老師多次討論後終於確定想法，最滿意是裙子有亮片很可愛，因為覺得女孩們的肩線很漂亮，製作上衣時刻意露出肩線更好看，大腿部份也做一圈裝飾，讓腿看起來比較長，希望大家支持並喜歡她們的新制服。

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味全去年5月邀請LG雙子隊應援團來台參加主題日，今年雙方擴大合作，除了進行應援曲交換授權，也會持續推動跨國應援交流與表演，LG雙子隊啦啦隊成員陳秀華、車榮玹、Rona昨來台分享交流計畫，身為首位加入韓職啦啦隊的台灣人Rona表示，她會持續努力，不辜負球迷的期待，未來會繼續幫LG還有味全加油，希望兩隊今年都有很好的成績。

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