自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

味全龍啦啦隊亮相 李多慧設計新制服

2026/03/24 05:30

味全龍昨在天母棒球場舉行開打宣傳記者會，主場開幕戰在4月3日對上台鋼雄鷹。與龍隊有合作關係的LG雙子啦啦隊成員陳秀華（白衣左起）、車榮玹、Rona及小龍女林襄（右二）、小映（左二）於記者會中亮相。（記者羅沛德攝）味全龍昨在天母棒球場舉行開打宣傳記者會，主場開幕戰在4月3日對上台鋼雄鷹。與龍隊有合作關係的LG雙子啦啦隊成員陳秀華（白衣左起）、車榮玹、Rona及小龍女林襄（右二）、小映（左二）於記者會中亮相。（記者羅沛德攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中職2026年球季將於週六（28日）開打，味全龍啦啦隊小龍女宣布新增瑄瑄、姵宸、貝拉3位正式成員，並加入練習生張愛、佳依，紅黑兩色全新制服也於昨天首次亮相，採用韓籍成員李多慧設計的旗袍造型；味全球團也宣布，與韓職LG雙子隊建立戰略合作夥伴關係，5月底於台北大巨蛋擴大舉行聯名應援主題日。

李多慧透過影片說明新制服的創作靈感，她指出，由於黑色旗袍比較找不到，設計時一度很煩惱，與老師多次討論後終於確定想法，最滿意是裙子有亮片很可愛，因為覺得女孩們的肩線很漂亮，製作上衣時刻意露出肩線更好看，大腿部份也做一圈裝飾，讓腿看起來比較長，希望大家支持並喜歡她們的新制服。

味全去年5月邀請LG雙子隊應援團來台參加主題日，今年雙方擴大合作，除了進行應援曲交換授權，也會持續推動跨國應援交流與表演，LG雙子隊啦啦隊成員陳秀華、車榮玹、Rona昨來台分享交流計畫，身為首位加入韓職啦啦隊的台灣人Rona表示，她會持續努力，不辜負球迷的期待，未來會繼續幫LG還有味全加油，希望兩隊今年都有很好的成績。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中