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UBA》潘偉傑逆轉3分打 健行險勝輔大

2026/03/24 05:30

健行科大晉級4強還有一線生機。（記者林正堃攝）健行科大晉級4強還有一線生機。（記者林正堃攝）

今須勝政大才能晉4

健行科大潘偉傑倒數25.3秒的三分打，驚奇逆轉輔大。（記者林正堃攝）健行科大潘偉傑倒數25.3秒的三分打，驚奇逆轉輔大。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕健行科大昨在114學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級8強，克服最多17分落後，靠潘偉傑倒數25.3秒的三分打，以71：70驚奇逆轉輔仁大學，今晚要打敗衛冕軍政治大學，才有機會搭上4強末班車。

劉孟竹（記者林正堃攝）劉孟竹（記者林正堃攝）

健行自104學年度登上公開一級至今都是四強固定班底，隊史坐擁3座冠軍，本屆複賽一度吞下3連敗，晉級之路嚴重拉警報，昨開賽又慢熱，首節就陷入8：25落後，整場一路苦追，大四後衛潘偉傑決勝節關鍵時刻頂住壓力完成逆轉3分打，保住球隊一線生機。

劉孟竹︰

子弟兵表現像中邪

對於球隊在8強走得跌跌撞撞，劉孟竹賽後以「中邪」形容子弟兵近期表現，大嘆每隊打健行都特別來勁，「可能大家都想贏健行，每一隊打我們都特別厲害。」

健行驚險贏球後戰績3勝3敗，明天壓軸戰對決政大，要贏球才有機會闖進4強，政大昨擊敗國立體大後已拉出跨季71連勝，超過1千個日子不曾嘗過輸球滋味，而健行上次打敗政大已經要追溯至2023年3月3日的複賽，潘偉傑表示，「我們不是沒贏過，重要的是把自己準備好來面對這場比賽，放開來打。」

今4隊搶最後2張門票

本屆8強戰況詭譎，今迎來最後一天賽程，只有政大與國體大確定晉級4強，最後2張門票今將由台灣藝大、虎尾科大、黎明學院與健行科大4校爭奪。台藝大昨靠主控王威翔15分領軍，以76：63力退黎明，收下關鍵第4勝，目前暫居第3名，晉級機會濃厚，有望繼103學年度後重返4強。

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