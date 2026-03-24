台灣首位「雙七星」跑者 邱天化豪語︰邁進「九星」

邱天化2次七大馬拉松獎牌。 （邱天化提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕在今年3月1日的東京馬拉松後，68歲的邱天化再度完成7大馬拉松賽事，成為台灣首位2度解鎖「七星」的跑者，但他豪氣表示，目標還沒結束，接下來將是朝「九星」邁進。

68歲的邱天化成為台灣首位2度解鎖「七星」的跑者。（邱天化提供）

68歲再完成7大馬拉松賽事

世界馬拉松大滿貫在2024年宣布雪梨馬拉松成為東京、波士頓、倫敦、紐約、柏林和芝加哥之後的第七大世界馬拉松，邱天化該年達標分齡賽參賽標準，當時台灣有14人參賽，僅10人曾完成六星，他就是其中一人，首度成為「七星跑者」。

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按亞培規定，2025年開始的雪梨馬完賽者才能獲得第七星認證，但在2024年以分齡資格完賽的參賽者將可提前獲得，邱天化說：「我2025年又去雪梨，只有我，其他10個拿過6星的都沒跑。」他是台灣唯一1位在認證後二度跑完雪梨馬的跑者，理論上是目前國內最快達成「雙七星」跑者。

女兒邱嗣樺是桌球教練

邱天化為短跑選手出身，畢業後至自強國小當老師，並負責訓練田徑隊，他表示，在2003年之前，主要都是輕鬆跑，家中有3個小孩，日常陪著2個兒子跑，而他跑步之餘也愛打球，女兒邱嗣樺曾是2014年南京青奧桌球國手，現為國泰人壽女子桌球隊教練。

2004年首次遞補跑全馬

在加入板橋北岳長跑俱樂部後，邱天化開始練長跑，原本2004年ING馬拉松（台北馬拉松前身）報名半馬，但被時任北岳長跑會長林寶興拉去補全馬的團報名額，這美麗的意外開啟他進入馬拉松世界，他說：「會長說全馬團報缺人，聽到後很驚訝，但會長說會帶著我跑，現在想想也算是賺到一場免費馬拉松！」

不到1年半集滿六大賽

邱天化也是在這場比賽受到台灣百回馬拉松的創辦人黃政德的鼓勵，開始挑戰海外馬拉松，2018年展開眾多跑者夢寐以求的成就，不到1年半就迅速完成WMM世界馬拉松認證的「六大滿貫賽」，並在2023年後開始第二度追逐「六星」成就。

5月開普敦挑戰第八星

世界馬拉松大滿貫去年開始研議將開普敦與上海馬拉松納入，未來可能會到九星，邱天化不只將跑步視為維持健康的方式，也希望有個目標追尋，他預計參加5月下旬舉行的開普敦馬拉松分齡賽，「若有順利開跑，有機會成為人生中的第八星，我也都規劃好行程了！」

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