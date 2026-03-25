UBA》政大驚險逆轉 斷健行連10年晉4

政大徐得祈（中）投進關鍵三分球後興奮不已。（大專體總提供）

跨季72連勝 4強第1種子

健行科大隊史首度在UBA公開男一級無緣4強。（大專體總提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕政治大學昨晚靠著徐得祈的三分球，和林子皓一鼓作氣連得6分，最終克服10分落後，以92：90逆轉健行科大，驚險完成跨季72連勝，取得114學年UBA公開男一級4強頭號種子，也讓健行科大無緣連續11年晉級4強。

林子皓決勝期連續得分，率政大逆轉健行科大。

（大專體總提供）

4強決賽將於4月18、19日在台北小巨蛋登場，政大首戰遭遇台藝大，國體大則迎戰虎尾科大。

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健行跌落第6名

健行想晉級4強要先靠虎尾科大打敗黎明學院，結果虎尾贏了，健行卻未能把握機會，遭衛冕軍政大逆轉，戰績3勝4敗跌落至第6，只能在下屆捲土重來。

虎科本土闖4強

盧總感動落淚

虎尾昨以79：75力退黎明學院，繼112學年後再度前進4強，總教練盧譽誠也流下感動的眼淚。虎尾在112學年晉級4強時，被外界戲稱「靠外籍生」。盧譽誠坦言，中南部學校原本招生就困難，甚至曾聽到家長說，希望小孩就讀4強學校，因此該年目標就是先打進4強，盼獲得更多認可。

虎尾本屆沒有外籍生，以全本土出賽，在競爭激烈8強仍搶下4勝，成功重返4強，盧譽誠為球員的表現感到驕傲，「大家都團結在一起！」

跟上姊姊腳步

郭俊言終圓夢

從台灣體大轉學來的郭俊言賽後也激動落淚，因為他沒有在小巨蛋比賽的經驗，如今總算圓夢，他也感謝楊程恩、查傑在他犯滿畢業後，帶領球隊守住勝利。姊姊郭虹廷從HBL淡水商工、UBA文化大學，每年都打進小巨蛋，郭俊言笑說，「我已經跟姊姊講，記得要幫我做加油看板。」

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